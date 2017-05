Manchesteri robbantás: futótűzként terjednek a hamis képek és hírek

Mint arról a ma.hu is beszámolt, robbanás történt hétfőn Manchesterben, az Ariana Grande koncert után. A merényletben sokan meghaltak, az első azonosított áldozat egy 16 éves lány. Theresa May brit miniszterelnök később elmondta, hogy a biztonsági szolgálatok már tudják, ki követte el a terrortámadást.



Miközben a britek a fájdalommal, gyásszal küszködnek, és az egész világ megrendült, futótűzként terjednek az interneten a terrortámadással kapcsolatos hamis hírek és fotók.



Megállíthatatlanul terjed a közösségi oldalakon egy kép a sebesült és magába roskadt Ariana Grandéról. Ám ez a fotó nem a merénylet után készült, hanem a Screem Queens című amerikai tinihorror-sorozat forgatása során, melyben az énekesnő is vendégszerepelt egyszer.

Please stop spreading rumors about this picture. This is from Scream Queens (2015) when Ariana Grande was on the show... Let's still pray. 💞 pic.twitter.com/TiMp3wWi3D