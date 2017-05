Illegális bevándorlás

Berlin szerint több mint 6,5 millió menekült akar bejutni Európába

Több mint 6,5 millió menekült áll készenlétben arra, hogy bejusson az Európai Unióba - írta kedden a Bild című német lap egy kormányzati kimutatásra hivatkozva.



A német biztonsági szervek bizalmas minősítésű elemzése szerint a január végén regisztrált 5,95 millióról április végére 6,66 millióra emelkedett az EU területére bejutni szándékozó menekültek száma a Földközi-tenger térségében



Egyedül Törökországban 3,3 millió menekült tartózkodik, ami 400 ezer fős növekedés januárhoz képest. Ennél is nagyobb mértékben, 500 ezer fővel egymillióra emelkedett az Egyiptomban várakozók száma.



Jordániában 10 ezer fővel 720 ezerre, Tunéziában ugyancsak 10 ezerrel 160 ezerre, Algériában 30 ezerrel 430 ezer főre emelkedett az EU-ba készülő menekültek száma. Ugyanakkor Líbiában mintegy 200 ezer fővel egymillióra, Marokkóban pedig 10 ezerrel 50 ezerre csökkent létszámuk a német szervek becslése szerint.



További 79 ezer ember a balkáni migrációs útvonal valamely szakaszánál tart, ami ezerfős növekedés. Legnagyobb részük - 500 fős csökkenést jelentő 62 500 fő - Görögországban tartózkodik.



A legnagyobb migrációs nyomás továbbra is Olaszországra nehezedik, ott az idén április végéig 37 300 fő érte el az EU területét. Többségük - 55 százalék - négy afrikai országból (Egyenlítői-Guinea, Elefántcsontpart, Gambia, Nigéria) vagy a dél-ázsiai Bangladesből származik.



Az Angela Merkel kancellár vezette kereszténydemokraták (CDU) az őszi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választásra készülő programjukban a menekülésre késztető okok felszámolása mellett a Földközi-tengeri EU-szomszédsággal folytatandó együttműködésre helyezik a hangsúlyt. A formálódó programban a Bild szerint kiemelik, hogy az EU-Törökország menekültügyi megállapodás mintájára észak-afrikai országokkal is megállapodásokat kell kötni, és az embercsempészek hajóiról kimentett embereket nem az EU-ba, hanem vissza, az észak-afrikai térségbe kell szállítani az új egyezmények révén kialakítandó befogadóállomásokra.



A szociáldemokraták (SPD) is kiemelt figyelmet fordítanak a migrációs válságra a szeptember 24-i Bundestag-választásra készülő programjukban. A párt elnökségében hétfőn elfogadott tervezet szerint jobban meg kell védeni az uniós külső határokat az illegális migrációval szemben, mert "csak így lehet biztosítani a szabad mozgást az EU-n belül".