Manchesteri robbantás

Manchesteri merénylet: Egy szemtanú szerint alig volt ellenőrzés a beléptetéskor

A cseh lány azt mondta, hogy a robbanás néhány perccel azután történt, hogy az énekesnő elhagyta a színpadot. Hatalmas volt a pánik. 2017.05.23 12:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: AFP

Nagyon hiányos volt, szinte nem is volt biztonsági ellenőrzés az arénába való belépéskor - jelentette ki Nikola Trochtová, egy fiatal cseh lány, aki hétfőn este Manchesterben részt vett Ariana Grande amerikai énekes koncertjén, amelynek végén a brit rendőrség közlése szerint terrortámadás történt.

"Biztonsági ellenőrzés szinte nem is volt, egyenlő volt a nullával. Nem kellett átmenni semmiféle fémdetektoros kapun. Az egyetlen, ami érdekelte őket, van-e nálunk víz" - nyilatkozott Trochtová telefonon kedden reggel Manchesterből a közszolgálati Cseh Rádiónak.

"A táskákat szinte nem is ellenőrizték, meg sem nézték, mi van bennük. Mindenféle motozás nélkül beengedtek, nem ellenőrizték, nincs-e valakinél valami" veszélyes tárgy - részletezte saját tapasztalatait a cseh hölgy.

Szerinte a robbanás néhány perccel azután történt, hogy az énekesnő elhagyta a színpadot.

"Robbanást hallottunk a főkijárat felől. Először semmi sem történt, majd hatalmas kiabálás tört ki, és a nézők onnan felénk tülekedtek. Mindenki pánikba esett, az emberek igyekeztek az üléseken keresztül is más kijáratokhoz jutni. Senki semmit nem tudott, még a biztonsági szolgálat sem, hiába kérdeztük őket, hogy mi történt" - folytatta elbeszélését Nikola Trochtová.

Elmondása szerint a manchesteri arénának három nagy kapuja van, s a vészkijáratokat - talán hármat - csak mintegy 5-10 perccel a robbanás után nyitották ki. "A hangszórón azt közölték, hogy minden rendben, őrizzük meg a nyugalmunkat, és hagyjuk el az arénát" - nyilatkozott a tragikus manchesteri koncert cseh résztvevője.

A brit rendőrség szerint a terrortámadást házi készítésű pokolgéppel követte el egy férfi, aki meg is halt a merényletben. Vele együtt 22 ember vesztette életét, és 59-en megsebesültek.