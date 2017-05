Egy 16 éves lány a manchesteri merénylet első azonosított áldozata

A 16 éves Georgina Callander a 22 halálos áldozatot követelő manchesteri merénylet első megnevezett áldozata - írja a Metro.

A lány nagyon készült Ariana Grande koncertjére. "Nagyon izgatott vagyok" - írta a Twitteren.

Barátai szerint Georgina mindig nagyon kedves és jólelkű volt, a halálával pedig hatalmas űrt hagy maga után.

a beautiful girl with the kindest heart & soul, I'll miss you forever, may you rest in a better place than here 💔 I love you pic.twitter.com/TbMPaVNOA8