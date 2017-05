Robbantás Manchesterben

Gyerekek is vannak a manchesteri merénylet áldozatai között

Ahogy arról mi is beszámoltunk, kedd hajnalban robbantásos merénylet történt a manchesteri Manchester Arenában, az amerikai szupersztár, Ariana Grande koncertje után.

Kedd reggeli sajtótájékoztatóján Ian Hopkins rendőrfőnök hivatalosan megerősítette, hogy a robbantásban 22 ember vesztette életét, 59-en pedig megsebesültek. A halálos áldozatok között gyerekek is vannak, és a támadó is életét vesztette - jelentette a Guardian.

A rendőrség feltételezi, hogy öngyilkos merénylő robbanthatott.