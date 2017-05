Rekord

Még egy ausztrál sem volt ennyire bőkezű

Rekordösszegű, 400 millió ausztrál dolláros (82 milliárd forint) adományt ajánlott fel Andrew Forrest ausztrál bányamágnás különféle tudományos, oktatási és népjóléti programok támogatására.

A Fortescue Metals Group alapítója és elnöke és felesége, Nicola azt mondta egy hétfői canberrai ceremónián, ők nagyon szerencsések voltak, hogy nagy vagyont gyűjthettek, és vagyonukat most szeretnék másokkal is megosztani. Az 55 éves Forrest, aki Ausztrália egyik leggazdagabb embere, közismert filantróp. 2012-ben létrehozta Walk Free Alapítványát, amely a rabszolgaság modern formáinak felszámolásáért küzd. Ő és felesége 2013-ban 65 millió ausztrál dollár adománnyal segítette egykori alma materét, a Nyugat-ausztráliai Egyetemet, ami akkor minden idők legnagyobb összegű magánfelajánlása volt Ausztráliában.



A most bejelentett 400 millió ausztrál dollárból 75 millió dollárral támogatják a rákkutatást, ugyanennyivel a felsőoktatást, 75 millióval segítenek hátrányos helyzetű gyermekeket, 75 millióval tőkésítik fel a modern rabszolgaság ellen küzdő Walk Free Alapítványt, 50-50 millióval segítik a közösségépítést és “minden ausztrál esélyegyenlőségét”.



“Ez a legnagyobb jótékony célú felajánlás hazánk történetében, emberek ezreinek életét teszi jobbá itthon és külföldön” – méltatta az adományt Malcolm Turnbull ausztrál kormányfő az ünnepségen, amelynek házigazdája Russell Crowe új-zélandi származású hollywoodi filmsztár volt. Az eddigi rekordot James Packer kaszinómágnás tartotta egy 200 millió ausztrál dolláros adománnyal 2014-ben.



Andrew Forrest, becenevén Twiggy bányavállalata a világ negyedik legnagyobb vasérctermelője. Személyes vagyonát tavaly 1,7 milliárd ausztrál dollárra (350 milliárd forint) becsülték, ezzel az ország 22. leggazdagabb embere volt. Vállalatának tőzsdei értéke a hétfői piaci árfolyam szerint 5,6 milliárd ausztrál dollár.