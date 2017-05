Vatikán

Trumpot egy oldalsó kapun csempészik be a Vatikánba

Fotó: AFP

A Szentszék feltételeket szabott Donald Trump amerikai elnök szerdai vatikáni látogatásához, hogy a találkozó Ferenc pápa akarata szerint a lehető legegyszerűbb legyen - értesült a Corriere della Sera olasz napilap.

Az újság úgy tudja, a Vatikán nem engedélyezte, hogy az amerikai elnök helikopterrel szálljon le a pápai állam falain belül. A Szentszék magyarázata szerint ez egyrészt túlzott biztonsági készültséget, a légtér lezárását igényeli, másrészt az amerikai delegációra egyetlen helikopter nem volt elegendő, hanem legalább négy szállt volna le egymás után a Vatikánban.

A lap szerint Ferenc pápa minél kisebb felhajtást szeretne Trump május 24-i látogatásakor. A katolikus egyházfő el akarja kerülni, hogy az amerikai elnökkel való találkozó megzavarja a Szent Péter téren és a Vatikán környékén gyülekező hívőket, akikkel a pápa szerdán tíz órától találkozik az általános audiencián.

A Vatikán ezért tűzte ki reggel fél kilencre a találkozó időpontját. Az amerikai elnök és küldöttsége gépkocsikkal Vatikánváros egyik oldalsó kapuján, a Porta Peruginón keresztül lép be a pápai állam területére. Az amerikai konvoj így is jelentős káoszt teremt majd az olasz főváros reggeli közlekedésében.

Az olasz napilap információi szerint Trumpot felesége, Melania is elkíséri, aki hetekkel ezelőtt magánlevélben fejezte ki a találkozó felett érzett örömét Ferenc pápának. Az amerikai delegáció tagja lesz Trump lánya, Ivanka is, aki a Vatikánt követően a Szent Egyed katolikus közösség római székhelyén az emberkereskedelemről zajló nemzetközi találkozón vesz részt.

A Corriere hangsúlyozza, hogy a "Trump-ellenes" Ferenc pápa és a "pápaellenes" amerikai elnök első találkozója célja a felek közötti "részleges megbékülés". A találkozót az újság szerint az "irgalmasság és a reálpolitika" jegyében tartják. Jelzésértékűnek számít, hány percig tart a tolmácsokkal négyszemközt zajló megbeszélés: Ferenc pápa és Barack Obama első vatikáni találkozója 20 percig tartott az államfőknek fenntartott vatikáni protokoll szerint, egy perccel se tovább. Ferenc pápának tíz órakor kell a Szent Péter téri audiencián lennie, ha baráti a találkozó hangulata, Trump akár húsz percnél is tovább maradhat a pápai dolgozószobában - írta a Corriere.

Ferenc pápa 2015 szeptemberében járt a Fehér Házban, akkor még Barack Obama elnöknél. Trump megválasztása után, 2016 februárjában, a Mexikóból a Vatikánba tartó repülőúton Ferenc pápa kijelentette, nem keresztény, aki hidak helyett falakat épít, a Trump által a mexikói határon tervezett falra utalva.

Trump úgy reagált, hogy Ferenc pápa "túl sokat politizál".

Április végén - az Egyiptomból a Vatikánba tartó repülőúton - Ferenc pápa Donald Trump vatikáni látogatásáról azt mondta, mindenkit fogad, aki audienciára jelentkezik a Vatikánban.