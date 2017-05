Német politika

Ismét Angela Merkel a legnépszerűbb német politikus

Fotó: AFP

Két év után ismét Angela Merkel kancellár a legnépszerűbb politikus Németországban egy pénteken ismertetett felmérés alapján, amely azt is kimutatta, hogy a többség szerint nem tekinthető lefutottnak az őszi szövetségi parlamenti (Bundestag) választás, de a Merkel vezette CDU/CSU jobbközép pártszövetség győzelme a leginkább valószínű.

A ZDF országos köztelevízió Politbarometer című kutatásának adatai szerint a németek 66 százaléka szerint nyitott a szeptember 24-i Bundestag-választás kimenetele. Ugyanakkor 73 százalék szerint a CDU/CSU győzelme várható, és csupán 9 százalék számol azzal, hogy a legnagyobb vetélytárs - a jelenlegi koalíciós társ - szociáldemokrata párt (SPD) gyűjti össze a legtöbb szavazatot.

A megkérdezettek egy mínusz 5-től plusz 5-ig terjedő skálán osztályozhatják a politikusokat. Merkel teljesítményét 2,2 pontra értékelték, a kancellár így a nemzetközi migrációs válság elmélyülése előtti utolsó időszak, 2015 tavasza óta első alkalommal vezeti a népszerűségi listát. Teljesítményét a legutóbbi, április második felében végzett felmérésben 1,8 pontra értékelték, ezzel a második helyen osztozott Wolfgang Schäuble pénzügyminiszterrel, a CDU egyik legtekintélyesebb politikusával.

Az SPD-s kancellárjelölt, Martin Schulz népszerűségében tovább tart a lefelé mutató trend. Az Európai Parlament volt elnöke - aki februárban még listavezető volt - 0,6 ponttal a hetedik helyre került. Áprilisban még az ötödik helyen állt, 1,2 ponttal.

Ha most vasárnap lenne a választás, a CDU/CSU 38 százalékot szerezne, 1 százalékponttal erősödve április második feléhez képest, megközelítve az előző, 2013-ban tartott választáson elért 41,5 százalékot.

Az SPD 27 százalékot szerezne, ami ugyan 2 százalékpontos csökkenés a legutóbbi felmérés óta, de meghaladja a 2013-ban elért 25,7 százalékot és a Martin Schulz színre lépése előtt, az év elején regisztrált, történelmi mélypontot jelentő 20-23 százalékos szintet.

A Bundestag ellenzéki oldalán az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) 9 százalékos stagnál, a Zöldek 1 százalékponttal 7 százalékra gyengültek.

A CDU/CSU-tól jobbra álló, parlamenten kívüli Alternatíva Németországnak (AfD) 7 százalékos eredménnyel kerülne be a Bundestagba, ami 1 százalékpontos gyengülés.

A liberális FDP visszaszerezné 2013-ban elveszített szövetségi parlamenti képviseletét, 8 százalékon áll, ami 2 százalékpontos emelkedés és 2010 óta a legmagasabb érték.

Az FDP erősödése mellett szintén új fejlemény, hogy többen támogatják a 2009-2013 közötti jobbközép-liberális koalíció felújításának gondolatát, mint a jelenlegi nagykoalíció folytatását: 43 százalék üdvözölné, ha a szeptemberi választás után CDU/CSU-FDP kormány alakulna, és 39 százalék szerint lenne jó egy újabb CDU/CSU-SPD kormány.