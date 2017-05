Bevándorlás

Ismét feszült a helyzet a migránsok miatt az olasz-francia határon

Több száz afrikai bevándorló várakozik a Franciaországba való átjutásra az olaszországi határváros Ventimigliában a két évvel ezelőtti helyzetet idézve, amikor a migránsok a parti sziklákon tüntettek. 2017.05.19 17:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: AFP

A La Stampa torinói napilap beszámolója szerint Ventimiglia terei, parkjai megteltek bevándorlókkal. Több százan éjszakáznak a Roja-folyó kiszáradt medrében, napközben a helyiektől kérnek alamizsnát, ingyenes meleg ételt pedig az egyik plébánián kapnak.

Maurizio Marmo az egyházmegyei Caritas szervezetének vezetője szerint naponta több mint négyszáz ételadagot osztanak ki a korábbi napi százötvennel szemben. A bevándorlóknak Franciaországból érkező önkéntesek is segítenek.

A La Stampa szerint a helyzet 2015 júniusára emlékeztet, amikor hasonló "roham" szállta meg a 25 ezer lakosú Ventimiglia városát. Akkor Franciaország lezárta határait, és Ventimigliában a többségében afrikai fiatalemberek a tengerparti sziklákon tüntettek azt skandálva, hogy át akarnak jutni Franciaországba. Azóta az olasz hatóságok többször más olaszországi táborba szállították át a határon várakozókat.

Most az vezetett a migránsok számának ismételt növekedéséhez, hogy világ legfejlettebb országait tömörítő G7-es csoport május végi, szicíliai találkozója miatt Olaszország szigorította a határellenőrzést.

Az olasz Vöröskereszt Ventimigliában működő szállásán jelenleg 150-en tartózkodnak. A La Repubblica napilap adatai szerint 2015 óta a Vöröskereszt táborán 11 ezren haladtak át. Többségüknek nyoma veszett. A határzár ellenére korábban sokan átjutottak a francia oldalra gyalog vagy járműveken megbújva, de szeptember óta heten veszítették életüket: az olasz-francia autósztrádán elgázolták őket vagy a határon áthaladó vonatvonalon haltak meg.

Riccardo Noury az Amnesty International emberjogi szervezet olaszországi szóvivője szerint Ventimiglia "emberek parkolóhelye, ahol a szolidaritás is bűncselekménynek számít". Olasz hírügynökségi jelentés szerint a nizzai bíróság ezer eurós pénzbírságra ítélt egy olasz nőt, aki tavaly novemberben saját gépjárművével nyolc bevándorlót szállított át Franciaországba. Az olasz nőt örökre kiutasították Franciaországból. Tárgyalásán azt állította, hogy nem üzleti haszonból csempészte át a csoportot, hanem ismerte őket és segíteni akart nekik.