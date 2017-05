Járókelők teperték le

Hangokat hallott a fejében a New York-i gázoló

hirdetés

Mint arról korábban a ma.hu is beszámolt, a tömegbe hajtott egy férfi New Yorkban, a Times Sguare közelében.



A 26 éves Richard Rojas az amerikai haditengerészet veteránja volt. Kétszer is volt már dolga a rendőrséggel, ittas vezetés miatt.



Először megpróbált elmenekülni, de öt járókelő leteperte és a földön tartotta. Jelenleg őrizetben van.



"Le kellett volna lőnöd! Meg akartam ölni őket!" – mondta az egyik rendőrnek, mikor letartóztatták.



Később azt mondta, hangokat hallott a fejében.



Az autó a 7. sugárúton, a 45. utcánál hajtott a zsúfolt járdára, a turisták által szívesen látogatott helyen. 23 gyalogos megsérült és egy tinédzser meghalt.