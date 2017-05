USA

A tömegbe hajtott egy autó a Times Square-en

A tömegbe hajtott egy autó a Times Square-en

Nagy sebességgel gyalogosok közé hajtott egy autós a New York-i Times Square-en. Egy ember meghalt, és 22 embert kórházba szállítottak. 2017.05.19 07:49 MTI

A kocsi a zsúfolt járdára hajtott a New York-i Times Square-en. A sofőrt őrizetbe vették, a területet lezárta a New York-i rendőrség – olvasható a bbc.com oldalán.



22 embert kórházba szállítottak, közülük 4 állapota kritikus - közölte a helyi rendőrség. Az autó a 7. sugárúton, a 45. utcánál hajtott a zsúfolt járdára, a turisták által szívesen látogatott helyen.



A rendőrség azt nyilatkozta, hogy az áldozat egy 18 éves lány, akinek a 13 éves húga is megsérült a gázolásban – olvasható a BBC oldalán.

Fotó: AP

A rendőrség szerint nem terrortámadás volt, a sofőr elvesztette az irányítást az autó felett - jelentette a CBS. A Reuters hírügynökségnek ugyanakkor egy szemtanú azt mondta, hogy a kocsi szándékosan hajtott fel a járdára. Az ABC viszont úgy tudja, hogy a sofőrt már kétszer őrizetbe vették ittas vezetésért, és most is részeg volt.



A sofőr megpróbált a baleset helyszínéről elmenekülni, de öt ember leteperte, és a földön tartotta, amíg a rendőrség megérkezett - mondta egy szemtanú a Fox Newsnak.



A Fox Newsnak több szemtanú is azt nyilatkozta, hogy az autó a forgalommal szembe hajtott.



A sofőr egy 26 éves férfi volt New York polgármestere, Bill de Blasio és kormányzója, Andrew Cuomo a helyszínre tartanak.



A Fehér Ház sajtótitkára, Sean Spicer azt mondta, hogy Donald Trumpot is tájékoztatták az eseményről.