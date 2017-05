Ellátás

Szerb orvosi vizsgálatot követel Ratko Mladic számára a családja

A srebrenicai népirtással vádolt Ratko Mladic családja azt követeli, hogy egy szerb orvoscsoport vizsgálja meg az egykori katonai parancsnokot hágai börtönében, mert a helyi orvosok a közelmúltban új terápiát írtak elő számára, amitől az egészségi állapota romlott - írta a Nezavisne Novine című boszniai napilap csütörtökön a honlapján.



Darko Mladic, a vádlott fia kijelentette, hogy már össze is állt a kardiológusokból és neurológusokból álló csoport, amely megvizsgálná a hágai vádlottat. Emellett a család azt követeli, közöljék velük, milyen új gyógyszereket írtak fel a holland orvosok Mladic számára.



A hágai Nemzetközi Törvényszék korábban elutasította, hogy Ratko Mladicot Oroszországba szállítsák gyógykezelésre, mert - mint indokolták - Moszkva garanciái ellenére sem látták biztosnak, hogy visszatérne börtönébe. A Nezavisne Novine információi szerint a boszniai szerbek egykori katonai parancsnokának eddig két agyvérzése és egy szívrohama is volt.



A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnök ügyében eljáró Nemzetközi Törvényszék háborús bűnökkel, egyebek mellett a nyolcezer áldozatot követelő srebrenicai népirtásban való vezető szereppel vádolja Ratko Mladicot, az elsőfokú ítélet november végén várható.



A bírói testület közölte, hogy az ítélethirdetésig még gyógykezelés miatt sem engedik ideiglenesen szabadlábra Mladicot, mert előfordulhat, hogy megszökik. A törvényszék emlékeztetett arra, hogy egyes más vádlottakkal ellentétben Mladic nem önként adta fel magát, hanem 16 évnyi bujkálás után fogták el.



Az 1992-1995-ös boszniai háborúnak mintegy százezer halottja volt, és több mint egymillió ember kényszerült elhagyni otthonát. A hágai törvényszék ügyészsége szerint Ratko Mladic, illetve az azóta 40 évnyi börtönbüntetésre ítélt Radovan Karadzic volt boszniai szerb elnök tekinthető a bosnyákok és horvátok terhére elkövetett háborús és emberiesség elleni bűntények fő felelősének. A vád szerint a "Balkán mészárosának" is nevezett Ratko Mladic kulcsszereplője volt annak a vérengzésnek, amelyben 1995. július 14-én a Srebrenicához tartozó kravicei hangárban több mint ezer muszlimot gyilkoltak meg.



A törvényszék eddig 20 ember ellen emelt vádat a srebrenicai mészárlás ügyében, és közülük szinte mindenkit bűnösnek talált. Az ügyészség kimondta, hogy a srebrenicai mészárlás nem spontán katonai akció volt, hanem egy terv része, népirtás történt, amelyet a legmagasabb állami szinten találtak ki, és aki ezt tagadja, az sérti az áldozatok emlékét.



Mladicot 2011 májusában fogták el, és adták ki Hágának, pere 2012-ben kezdődött, a záróbeszédek tavaly decemberben hangoztak el. A most 74 éves Mladic legsúlyosabb büntetése életfogytiglani börtönbüntetés lehet, ha a törvényszék bűnösnek találja népirtás, háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények elkövetésében.