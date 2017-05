Baleset

Autó rohant a Times Square-en a gyalogosok közé

Egy visszaeső szabálysértő okozott tömegbalesetet a híres New York-i csomópontban. A 26 éves fiatalember a baleset után kiszállt az autójából és elszaladt, miközben az emberek a sérülteken próbáltak segíteni. Közben az autó ki is gyulladt. Eddig egy halálos áldozatról és 12 sérültről számoltak be.