Szíria

Egyre szorosabbra vonják a hurkot az Iszlám Állam körül

Az Egyesült Államok támogatta Szíriai Demokratikus Erők nevű lázadószervezet egyre szorosabbra vonja a hurkot az Iszlám Állam nevű terrorszervezet körül; az utóbbi egy hétben 350 négyzetkilométernyi területet foglalt el a szervezettől, amely fokozatosan elszigetelődik kelet-szíriai központjában, Rakkában.

A Szíriai Demokratikus Erők egyik harcosa Rakkában (Fotó: Reuters)

Az Iszlám Államnak három-négyezer harcosa lehet Rakkában. Folyamatosan építik védelmi rendszerüket a várható ostromra készülve, a koalíciós légierő viszont folyamatosan bombázza az erődítéseket – mondta Ryan Dillon ezredes a Reuters hírügynökségnek telefonon nyilatkozva Bagdadból.



A kurd és arab fegyveresekből álló Szíriai Demokratikus Erők november óta több fázisban szűkíti a hurkot. A lázadók a múlt héten elfoglalták a Rakkától 50 kilométerrel nyugatra fekvő Tabkát, és a gyűrűnek a Rakkához legközelebb lévő pontján már csak négy kilométerre vannak a várostól. A szóvivő szerint a legutóbbi műveletek során a lázadók alig ütköztek ellenállásba. A Szíriai Demokratikus Erők ernyőszervezet, amelynek tagja a Népvédelmi Erők (YPG) nevű kurd milícia is, és az YPG a múlt héten azt közölte: számításuk szerint az eredeti tervhez képest mintegy két hónapos csúszással, a nyár elején tudják megindítani a végső támadást Rakka ellen. Ryan Dillon szóvivő ere úgy reagált, hogy nem akarja időkeretbe szorítani a műveleteket.



Joe Dunford tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke egy Brüsszelből hazafelé tartó repülőgépen közölte újságírókkal, hogy az Egyesült Államok fel fogja vetni a NATO-ban: az észak-atlanti szervezet az Iszlám Állam legyőzése után, hosszabb távon tartson fenn egy kiképzőmissziót Irakban. Haider al-Abádi iraki miniszterelnök ugyanis jelezte, hogy az iraki erőknek tartósan szükségük volna ilyen támogatásra. De ennek a missziónak nem lenne feladata a tanácsadás – ez megmaradna az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalíció feladatának -, hanem csak az iraki erők bővítésének segítése – tette hozzá. Megjegyezte, hogy egyelőre nem is látható, hogy a NATO át tudná-e venni a koalíció szerepét Irakban a terrorszervezet kisöprése után.



Donald Trump amerikai elnök kormánya azt szeretné, ha a NATO hosszú távon felvenné a harcot a szélsőséges szervezetekkel a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, sőt, amellett van, hogy az észak-atlanti szervezet már most hivatalosan része legyen az Iszlám Állam elleni koalíciónak. Ezek a kérdések napirenden lesznek a NATO közelgő brüsszeli csúcstalálkozóján, amelyen maga Donald Trump is részt vesz.



A NATO-tagországok katonai vezetői szerdai brüsszeli tanácskozásukon kedvezően fogadták az amerikai felvetéseket a tanácskozást vezető cseh vezérkari főnk, Petr Pavel szerint.