Betiltották Marko Perkovic Thompson horvát énekes fellépését a szlovéniai Mariborban

A szlovén rendőrség biztonsági okokra hivatkozva betiltotta Marko Perkovic Thompson horvát énekes szombati fellépését Mariborban. Perkovic korábban Ausztriában sem koncertezhetett - írta a horvát sajtó szerdán.



A maribori vezetés azután döntött a teltházas koncert lemondása mellett, hogy több civil szervezet és kisebb párt is kritizálta az énekes politikai nézeteit. Kedden a Vecer című szlovén napilapnak adott interjújában Miro Cerar szlovén kormányfő és Milan Brglez házelnök is arról beszélt, hogy Thompson és rajongói a fellépéseken "etnikai intoleranciát" és "gyűlöletbeszédet" terjesztenek. Ezt követően a rendőrség biztonsági okokra hivatkozva ajánlotta a városnak a koncert betiltását.



A szlovén lapok szerint a horvát énekes az "usztasa rezsimet élteti" és "rehabilitálja a második világháborúban kikiáltott Független Horvát Államot (NDH)".



"Ultranacionalista" nézetei miatt áprilisban Ausztriában tiltották meg az énekes fellépését, tavaly szeptemberben pedig Németországban, egy Zürich melletti kisvárosban. Korábban Svédország sem engedte fellépni Thompsont, de Horvátországban is vannak városok, ahol nem állhat színpadra, ilyen például az isztriai Pula városa.



Az énekes a Nova Tv horvát csatornának szerdán este adott interjújában elmondta: csalódott a szlovén hatóságok döntése miatt és inkorrektnek tartja. Szavai szerint sem ő, sem közönsége soha nem hívott fel senkit megosztottságra. "Az hogy mi fasiszták, usztasák és neonácik vagyunk, nem igaz, hamis címkéket ragasztanak ránk" - tette hozzá.



Az énekes és a maribori koncert szervezői szerint a fellépés betiltásával a hatóságok megsértették az emberi jogokat, és fellebbeznek az eset miatt. A koncertre mind az 1200 jegyet eladták.



Marko Perkovic a Thompson művésznevet az 1991-1995 közötti délszláv háború során vette fel, a Thompson gyártmányú gépfegyver után. Igazán híressé Bojna Cavoglave (Cavoglavei zászlóalj) című slágerével vált, amelyben a hazájukat védő horvát katonák hősiességét énekli meg. Dalszövegeiben megjelenik az erős nemzeti érzés, a Horvátország, Hercegovina és Isten iránti szeretet, valamint a honvédő háború dicsősége. Állandó fellépője a knini Vihar hadművelet évfordulójára rendezett megemlékezésnek. A koncertet tavaly élőben közvetítette a horvát közszolgálati televízió, és jól hallatszott, hogy Thompson többször is Za dom spremni! (Hazáért készen állunk) usztasa köszönéssel üdvözölte a közönséget, amely ugyanúgy köszönt vissza az énekesnek. Emiatt büntetést kellett fizetnie.