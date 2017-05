USA

Végrehajtották az idei első kivégzést Georgia államban

hirdetés

J. W. Ledford halálra szúrta idős szomszédját, ezért kivégezték (Fotó: AP)

Végrehajtották az idei első kivégzést Georgia államban, az Egyesült Államokban szerda hajnalban.



A 45 éves J. W. Ledfordot helyi idő szerint 1.17 órakor nyilvánították halottnak a jacksoni állami börtönben, több mint hat órával a kivégzés eredetileg kitűzött időpontja után. A büntetés-végrehajtás megvárta ugyanis a legfelső bíróság döntését, amely végül elutasította a férfi kérését a kivégzés elhalasztására. Georgia állam kegyelmi és feltételes szabadlábra helyezési testülete sem volt hajlandó megváltoztatni a halálos ítéletet.



A kivégzett férfit azért ítélték halálra, mert 1992-ben leszúrta 73 éves szomszédját. 1992 januárjának utolsó napján Ledford azért ment át idő szomszédjához, hogy megkérje, vigye el a boltba autóval, de a férfi azzal vádolta meg, hogy meglopta, és megütötte. Erre ő kést rántott és halálra szúrta az idős embert. A gyilkosság után a holttestet elrejtette, és a késsel áldozata feleségét kezdte fenyegetni; pénzt és fegyvereket is zsákmányolt, a nőt megkötözte, és elhajtott Johnson autójával. Még aznap őrizetbe vették. A rendőröknek azt mondta: a rablógyilkosság előtt ivott néhány sört és füvezett is.



Ügyvédei a férfi mostoha gyerekkorára, gyenge értelmi képességeire hivatkozva próbálták a halálos ítélet megmásítását elérni, és amiatt is megértést kértek, mert a férfi hosszú ideje szenvedélybeteg volt. A legfelső bíróságon arra is hivatkoztak, hogy a férfi évek óta gyógyszert szed, ami miatt az érzéstelenítő injekció lehet, hogy nem hat majd, ezért a méreginjekciós kivégzés embertelen lenne Ledford esetében. Ilyenkor a kérelmezőnek javasolnia kell egy másik kivégzési módot, és a férfi ügyvédei a golyó általi halált javasolták, de az Georgia államban nem megengedett. A legfelső bíróság szerint ráadásul az ügyvédek nem bizonyították, hogy a halálos injekció emberhez méltatlan szenvedést okozna, ezért sem adtak helyt az elítélt kérésének.



Tavaly kilenc elítéltet végeztek ki Georgiában, többet mint bármelyik másik szövetségi államban, és a legtöbbet, amióta 1976-ban a legfelső bíróság véget vetett egy négy évvel korábbi ítéletből fakadó kivégzési moratóriumnak.