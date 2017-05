Válság

Hollandiai választások - Összeomlottak a koalíciós tárgyalások

Az érintett pártok nem tudtak megegyezésre jutni a bevándorlási politikáról, amely a választási kampány egyik központi témája volt. 2017.05.16 07:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Összeomlottak a hollandiai koalíciós tárgyalások, amelyek a március 15-i választások nyomán kezdődtek meg négy párt részvételével - jelentette be hétfőn az egyeztetéseket felügyelő Edith Schippers.



Az illetékes arról számolt be, hogy az érintett pártok nem tudtak megegyezésre jutni a bevándorlási politikáról, amely a választási kampány egyik központi témája volt. A pártok vezetői szerint a kérdésben áthidalhatatlanok a nézetkülönbségek.



"Nem működött, ezért véget értek a március 29 óta tartó tárgyalások. Nem tudom, sikerült volna-e megállapodniuk más kérdésekről, azt viszont igen, hogy mindegyik fél nagyon keményen dolgozott a szinte lehetetlen kombináció sikere érdekében" - mondta Schippers.



A tárgyalásokon a választást megnyerő Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) nevű liberális konzervatív párt, a kereszténydemokrata párt (CDA), valamint a liberális D66 és a környezetvédő Zöld Baloldal (GroenLinks) vett részt.



Szakértők szerint a D66 és a GroenLinks nagyjából hasonló állásponton van a bevándorlás és a menekültválság ügyében, a VVD és a CDA azonban a "keményvonalasabb" migrációs politika híve.



Az elemzők többsége úgy véli, hogy a VVD, a CDA és a D66 mindenképp benne lesz a kormányban, a Zöld Baloldal kiesésével pedig elsősorban a Keresztény Unió jöhet szóba negyedik pártként.



A kormányalakításhoz legalább 76 képviselői helyre van szükség a parlament 150 fős alsóházában, ami a választás eredményei alapján azt jelenti, hogy négy pártnak kell koalícióra lépnie egymással, ezért a szokásosnál is több időre lehet szükség a megállapodáshoz. Szakemberek szerint a tárgyalások összeomlása miatt még hónapokig elhúzódhat a folyamat.



Geert Wilders, a bevándorlásellenes Szabadságpárt (PVV) vezetője üdvözölte a fejleményeket, és tudatta, pártja kész a koalícióalakítási egyeztetésekre. A fősodorbeli pártok azonban határozottan kizárták a második legtöbb mandátumot szerző PVV-vel kötendő koalíció lehetőségét.