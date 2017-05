Diplomácia

Merkel: Macron megválasztása új lendületet adhat Európának

hirdetés

Az új francia államfő késő délutáni berlini bemutatkozó látogatása előtt néhány órával tartott tájékoztatóján a német kormányfő kiemelte, hogy nyitott Emmanuel Macron felvetéseire és mindent megtesz azért, hogy Németország és Franciaország közösen hozzájáruljon az Európai Unió fejlődéséhez.



Az együttműködés alapja a barátság és a kölcsönös tisztelet, ami azt is jelenti, hogy Németország nem viselkedhet "kioktató" módon Franciaországgal.



"Én leszek az utolsó, aki megmondja Franciaországnak, hogy mit kellene tennie" - húzta alá Angela Merkel. Az infrastruktúra-fejlesztési programok hosszadalmas előkészítési, tervezési munkálatait elnézve meglehet, hogy éppen Németországnak kellene tanulnia Franciaországtól - jegyezte meg a kancellár.



Hangsúlyozta, hogy az együttműködés révén a francia gazdaság ösztönzését célzó kezdeményezések is elindulhatnak, a többi között a digitalizáció, a fiatalok képzése, továbbképzése és a beruházások területén.



A megbeszélések másik fontos területe az euróövezet jövője lesz - tette hozzá Angela Merkel. Ez azért is fontos, mert a németeknek csak akkor mehet jól a sora, ha az EU és az euróövezet is fejlődik.



"Németország jövője Európa" - mondta a kancellár.



Német sajtóértesülések szerint Emmanuel Macron már 2013-ban, szocialista gazdasági miniszterként közös javaslatokat dolgozott ki a berlini kancellári hivatal szakértőivel az euróövezet szerkezetének továbbépítéséről. Az elképzelések között szerepel egy közös pénzügyi alap megteremtése, amelyből az államháztartási, gazdaságszerkezeti reformokra vállalkozó tagállamok kaphatnak támogatást.



Emmanuel Macronnak a berlini lesz az első hivatalos útja elnökként. Legutóbb államfőjelöltként járt a német fővárosban, Angela Merkel meghívására, március közepén. A kancellár több más francia elnökjelölttel is folytatott informális megbeszélést.



Merkel a független, centrista jelölt megválasztása után rögtön jelezte, hogy Németország támogatja a francia gazdasági reformokat.