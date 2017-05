Vallás

Gyakorlati segítséget ígért a keresztényüldözéssel foglalkozó washingtoni világtalálkozó

A négy napig tartó konferenciára 130 országból érkeztek politikusok, egyházi méltóságok, keresztényüldözések áldozatai vagy hozzátartozóik és keresztény hívők. 2017.05.14 04:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Gyakorlati segítséget is ígért a keresztényüldözéssel foglalkozó, szombaton zárult világtalálkozó Washingtonban.



A négy napig tartó konferenciára 130 országból érkeztek politikusok, egyházi méltóságok, keresztényüldözések áldozatai vagy hozzátartozóik és keresztény hívők. Magyarországról baptista gyülekezetek lelkészeit és képviselőit hívták meg, és jelen volt Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat vezetője is.



A világtalálkozó nyilatkozattal zárult, amelyben a résztvevők hitet tettek amellett, hogy minél szélesebb körben tudatosítják a keresztényeket világszerte sújtó üldöztetéseket. Egyúttal ígéretet is megfogalmaztak arra, hogy a szenvedő híveket az imádság mellett gyakorlati segítséggel is támogatják, például az üldözöttek sorsának, mindennapi életének javításával vagy templomok újjáépítésével.



A Billy Graham Evangéliumi Keresztény Szövetség által szervezett rendezvényen mintegy hatszázan vettek részt, és keresztény egyházak képviselői és politikusok is felszólaltak. Így például beszédet mondott - mások mellett - Ilarion metropolita Oroszországból, Donald Wuerl, Washington római katolikus érseke, Michael Naszír-Ali anglikán püspök az Egyesült Királyságból, valamint a rendezvényt megszervező szövetség vezetője, Franklin Graham, Billy Graham prédikátor fia. Valamennyien az üldözöttek megsegítésére buzdítottak. Beszédet mondott Mike Pence amerikai alelnök is.



Ovációval fogadott beszédében Mike Pence leszögezte, hogy "Amerika mindig kiáll Krisztus követői mellett". Hangsúlyozta, hogy a Trump-kormányzat "teljes mértékben elkötelezett" a fenyegetett keresztények megsegítése mellett, s nemcsak a Közel-Keleten, hanem szerte a világban. "Ez az elnök tudatában van annak, hogy a terroristák addig nem állnak meg, amíg meg nem állítjuk őket. És Donald Trump elnöksége idején meg fogjuk állítani őket" - hangsúlyozta Pence alelnök.



Jelenleg a világ több mint 50 országában mintegy 200 millió kereszténynek kell szembenéznie üldöztetéssel vagy hátrányos megkülönböztetéssel. A Billy Graham Evangéliumi Keresztény Szövetség adatai szerint havonta több mint 300 keresztényt gyilkolnak meg a hitéért.