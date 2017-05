Vita

Trump óva intette a szivárogtatásoktól az elbocsátott FBI-igazgatót

Donald Trump amerikai elnök lényegében megfenyegette pénteken James Comey-t, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) héten elbocsátott igazgatóját, óva intve őt a szivárogtatásoktól, s a média munkáját kifogásolva felvetette a fehér házi sajtóértekezletek berekesztésének lehetőségét is.



Az elnök a péntek reggel írt Twitter-bejegyzéseinek egyikében támadta a volt FBI-igazgatót.



"James Comey, mielőtt szivárogtatni kezd a sajtónak, reménykedjen csak, hogy nem készültek +felvételek+ a beszélgetéseinkről" - fogalmazott az első Twitter-bejegyzésben az elnök.



Majd később újabb miniblog-bejegyzésben James Clappert, az Országos Hírszerzési Igazgatóság (DIA) volt vezetőjét idézve méltatlankodott: "Mikor lesz már vége ennek, ha maga James Clapper és mindenki más is, aki tisztában van a boszorkányüldözéssel, azt mondja, nincs összejátszás".



Trump ezzel Clapper szenátusi meghallgatására utalt, melynek során a volt hírszerzési csúcsfőnök azt mondta: nincs tudomása arról, hogy lenne bármiféle bizonyíték is Trump elnökválasztási kampánycsapata és Oroszország összejátszására.



Az elnök pénteken reggel összesen hét Twitter-üzenetet tett közzé. Ezek közül az egyikben az amerikai-kínai kereskedelemről írt, a többiben a Comey elbocsátása utáni helyzetre reagált.



Az egyik bejegyzésben azt pendítette meg, hogy talán a legjobb lenne berekeszteni az összes sajtótájékoztatót a Fehér Házban, és "a pontosság kedvéért írásban kiadni a válaszokat".



Az okot egy másik miniblog-bejegyzésben adta meg: "Nagyon aktív elnök vagyok, akivel rengeteg dolog történik, ezért lehetetlenség, hogy a munkatársak tökéletes pontossággal fogalmazzanak az emelvényen!"



Majd ismét a szerinte hamis híreket közlő médiát ostorozta, s egy újabb bejegyzésben azt állította, hogy az Oroszország és a Trump-csapat közötti összejátszás történetét a demokraták agyalták ki, hogy ezzel magyarázhassák választási vereségüket.