Románia

Hatósági felügyelet alatt az RMDSZ szakpolitikusa

Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) hatósági felügyelet alá helyezte Para Lórántot, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szakpolitikusát, a Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium korábbi főtitkárhelyettesét - közölte pénteki számában a Krónika című napilap.



A nyomozó hatóság szerint Para Lóránt 2010-ben 250 ezer lej (17,5 millió forint) csúszópénzt kapott egy cégtől, amelyet a minisztérium ötmillió lej (350 millió forint) értékű gátépítési munkálattal bízott meg. A gyanúsított ugyanebben az évben a DNA szerint egy alárendeltjétől tengerparti és ausztriai üdüléseket fogadott el, cserében az illető megtarthatta vezetői posztját a Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium alárendeltségébe tartozó intézmény élén.



Az ügyészség közölte, hogy Para 18 376 lej (1,3 millió forint) értékben a román tengerparton, 4485 lej (314 ezer forint) értékben pedig Ausztriában vakációzott, üdüléseit a beosztottja fizette.



Para Lóránt az RMDSZ háromszéki szakpolitikusaként töltött be különböző tisztségeket bukaresti tárcáknál - többnyire Borbély László miniszteri mandátumai idején -, korábban például a fejlesztési és lakásügyi minisztérium igazgatója is volt.



Tagja volt ugyanakkor a politikusok és köztisztviselők összeférhetetlenségét vizsgáló Feddhetetlenségi Ügynökség vezetőségének, valamint a többségében állami tőkével működő Eximbank igazgatótanácsának is. Ez utóbbi minőségében 2010-ben kapott 205 ezer lejes juttatásából 148 ezer lejt a Solidaritatea állami vagyonalapnak adományozott, ennek okán akkoriban a bukaresti sajtó a legnagyobb, állami tisztséget betöltő filantrópnak nevezte Para Lórántot.