Légi közlekedés

Figyelmeztető sztrájkot hirdettek a romániai légiforgalom-irányítók

A román légitársaságok a helyi idő szerint 11 órakor (közép-európai idő szerint 10 óra) kezdődő munkabeszüntetés előtti órákban sem tudták még közölni utasaikkal, melyek a késést szenvedő járatok, és melyek repülnek menetrendszerűen - számolt be a Mediafax hírügynökség. A román sztrájktörvény szerint ugyanis a légi irányításban csak részleges munkabeszüntetés engedélyezett.



A sztrájkról értesítő közleményében a légi forgalomirányítók szakszervezete csak annyit közölt, hogy a törvényes előírásoknak megfelelően a ROMATSA alkalmazottai a részleges munkabeszüntetés idején is biztosítják a földi irányítást a román légteret használó gépek 33 százalékának, az uralkodók és államelnökök, kormányfők és miniszterek gépeinek, a sürgősségi és humanitárius feladatot ellátó légi járműveknek, valamint a légi járőrözésnek.



A munkabeszüntetést a szakszervezet azzal indokolta, hogy tavaly február óta nem sikerült megállapodniuk a munkáltatóval az ősszel lejárt kollektív munkaszerződés megújításáról. A közlekedési minisztériumnak alárendelt, költségvetési támogatás nélkül gazdálkodó ROMATSA-nál 552 légi forgalomirányító dolgozik. A News.ro hírügynökség szerint az állami szektorban itt vannak a legnagyobb fizetések: amelyeket bónuszok nélkül átlagosan havi bruttó ötezer euróra becsültek.



A figyelmeztető sztrájk idején csak a bukaresti nemzetközi repülőtérnek 30 járatot kellene fogadnia és 21-et indítania, de a fapados légitársaság megerősödése óta tucatnyi vidéki repülőtér is jelentős forgalmat bonyolít le Romániában. A román légteret egy nap alatt mintegy 3000 repülőgép használja.