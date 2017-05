Állatkízás

Ismét megnyitja kapuit az angol horrorállatkert

hirdetés

Hiába tiltakoztak oly kitartóan az állatvédők, a Cumbriában található South Lakes Safari Zoo ismét megkapta a működési engedélyt a városvezetéstől.



Az angliai horrorállatkertnek rettenetes híre van, négy év alatt csaknem félezer állat halt ott kínhalált a rendkívül rossz körülmények miatt. Tragédiák sora történt ott.

South Lakes Safari Zoo (Fotó: PA)

2013-ban egy szummátrai tigris halálra marta a gondozóját, ezért súlyos pénzbüntetésre ítélték az állatparkot. Ezután egy alapos vizsgálat következett, amely horrorisztikus körülményeket tárt fel. Kiderült, négy év alatt csaknem ötszáz állat pusztult el a parkban, legtöbbjük a nem megfelelő körülmények miatt.



Két hópárduc-kölyköt félig felfalva találtak a ketrecükben, egy aligátorteknőst halálra rázott az elektromos kerítés, egy mókusmajom bomló tetemét egy radiátor mögött találták meg a szakemberek. Egy időre a parkot be is zárták.



Most viszont hiába tiltakoznak az állatvédők, a városvezetés egy helyszíni szemle során "lenyűgözőnek" találta az állatkertben véghezvitt fejlesztéseket.



Más cég lesz az üzemeltetető, és a menedzsmentben is történtek változások, ám a korábbi vezetők legalább fele így is tisztségében maradt.



Így joggal tarthatunk tőle, hogy megint olyan emberek vezetik majd a parkot, akik felelőssé tehetők egy ember és több száz állat kínhaláláért.