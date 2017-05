Fehér Ház

Trump már elnöki beiktatása napján megszabadult volna az FBI-igazgatótól

A Fehér Ház helyettes szóvivője szerint Donald Trump már elnöki beiktatása napján megszabadult volna a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatójától, a kedden este menesztett James Comey-tól.

A szokásos napi sajtótájékoztatót szerdán Sarah Huckabee Sanders helyettes szóvivő tartotta, s a kérdések elsöprő többsége az FBI igazgatójának kedden bejelentett elbocsátására vonatkozott.



Huckabee Sanders hangsúlyozta, hogy Donald Trump bizalma már hónapokkal ezelőtt megingott az FBI igazgatójában. James Comey számtalan téves lépést tett, és Hillary Clinton is elbocsátotta volna, ha ő nyeri meg az elnökválasztást - vélekedett a szóvivőnő.



Hozzátette: mivel Comey elbocsátásának semmi köze nincs az FBI által Oroszország ügyében folytatott vizsgálathoz, ezért a Szövetségi Nyomozó Iroda a jövőben is zavartalanul vizsgálódhat, sőt, Trump elnök kifejezetten elvárja, hogy folytassák a vizsgálatot.



A fehér házi szóvivő megalapozatlannak nevezte a The New York Times című napilap értesülését, miszerint James Comey a kirúgása előtti napokban további pénzügyi forrásokat kért a vizsgálatokhoz. "Erről szó sem volt" - cáfolta a lapértesülést Huckabee Sanders. Kijelentette azt is, hogy az FBI igazgatója - a médiában megjelent hírekkel ellentétben - nem az esti tévéhíradókból tudta meg a menesztését, hanem az értesítést a hivatalos protokoll keretében kapta meg.



A Fehér Ház - csakúgy mint korábban Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségének vezetője - elutasította Chuck Schumer, demokrata párti szenátor azon javaslatát, hogy nevezzenek ki külön ügyészt az Oroszországgal kapcsolatos további vizsgálatok irányítására.



A szenátus hírszerzési bizottsága szerdán délután felkérte James Comey-t, hogy a jövő héten jelenjen meg a bizottság előtt meghallgatáson.