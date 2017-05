Szakértő

Az Észak- és Dél-Korea közti feszültség enyhülése várható Mun Dzse In elnökségétől

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem koreai tanszékének vezetője szerint várhatóan enyhül majd az Észak- és Dél-Korea közti feszültség azáltal, hogy Mun Dzse In lett az új dél-koreai elnök.



Csoma Mózes az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában úgy fogalmazott: a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor baloldali kormányzás van Dél-Koreában, akkor "teljesen más dimenzióban működnek" a Koreai-félsziget viszonyai.



Felidézte, hogy korábban 1998-tól 2008-ig - két, egymást követő cikluson keresztül - kormányzott a baloldal, és mindkét alkalommal létrejött a félsziget "csúcstalálkozója".



Mun Dzse In, aki szerdán letette a hivatali esküt, közölte, hogy megfelelő körülmények között hajlandó Észak-Koreába is ellátogatni, hogy tárgyaljon Phenjan atom- és rakétaprogramjáról.



A "csúcstalálkozó" ismételt megvalósulása azért lenne nemzetközi jogi szempontból különleges esemény, mert a két ország a mai napig hadban áll egymással - hangsúlyozta a szakértő.