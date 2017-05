Egyesült Államok

Trump tíz szövetségi bíró kinevezésére tett javaslatot

Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök tíz szövetségi bíró kinevezésére tett javaslatot hétfő este.

A bíróknak ugyan nem mindegyike, de elsöprő többségük konzervatív.

Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője közölte: a jelölt bírák között vannak olyanok, akikkel Donald Trump számolt az alkotmánybíróság szerepét ellátó szövetségi legfelsőbb bíróság tagjának jelölésekor is.

Az új szövetségi bírók jelölését a szenátusnak kell - meghallgatás után - jóváhagynia.

A jelölés alig egy hónappal azt követően történt, hogy a szenátus - a demokrata párti politikusok ellenkezése mellett is - megszavazta Trump elnök jelöltjét, Neil Gorsuch konzervatív főbírót a szövetségi legfelsőbb bíróság tagjának.

Az Egyesült Államok jogrendszerében az országot számozott szövetségi bírósági kerületekre osztják, s bár ezekre a szövetségi fellebbviteli bíróságokra nem irányul különösebben nagy közfigyelem, szerepük rendkívül jelentős a kormányzat rendeleteinek és törvényeinek érvényesítésében.

Amikor például Donald Trump elnöki rendeletet írt alá a bevándorlás megszigorításáról és egyes országokra érvényes átmeneti felfüggesztéséről, akkor éppen egy szövetségi fellebbviteli bíróság - a 9-es számú, amely San Franciscóban van - akadályozta meg a rendelet végrehajtását, még februárban. A második, és némileg módosított elnöki rendelet végrehajtását is két szövetségi bíróság függesztette fel.

A richmondi szövetségi bíróságon hétfőn megkezdődött az a per, amelyet a Trump-kormányzat indított a bevándorlás szigorítását és egyes országokra érvényes átmeneti felfüggesztését célzó második elnöki rendelet érvényesítése érdekében. Az első tárgyalási napon a kormányzat jogászai azzal érveltek, hogy az egyes országokra kimondott beutazási tilalom csak átmeneti, és nem azért született, mert az érintett országok muszlim többségűek, hanem mert információk szerint olyan veszélyes államok, ahonnan megszigorított ellenőrzési módszerek nélkül terroristák szivároghatnak be az Egyesült Államokba.