Atomhulladéktárolónál veszélyes beomlás történt

Az Egyesült Államok északkeleti részén, a Washington állambeli Hanfordban összeomlott egy alagút egy nukleáris hulladékot tároló ipari komplexum közelében.



Radioaktív anyagok kiszabadulásáról nem érkeztek hírek, de az ipari komplexum több száz alkalmazottját evakuálták, a távolabbi épületekben dolgozókat riadóztatták. A környéket egyelőre lezárták.



A szövetségi energetikai minisztérium közleményt adott ki, amelyben ugyan hangsúlyozta, hogy egyelőre nem áll fenn radioaktív fertőzés veszélye, de felhívta a figyelmet arra, hogy a vasbetonból épült alagút alatt fertőzött anyagok találhatók.



Hanford Seattle városától mintegy 300 kilométerre délnyugatra található.



A ma már nem működő hanfordi nukleáris központot 1943-ban hozták létre, az atomfegyver kifejlesztését szolgáló Manhattan terv keretében. Itt működött a világ első plutónium-előállító reaktora, s az itt előállított plutóniumot használták fel az első atombombánál.

#HanfordEmergency Update: picture shows 20 ft X 20 ft hole in roof of tunnel. For more info visit https://t.co/o11YHxEAkB #hanfordsite pic.twitter.com/TqEjKucJdB