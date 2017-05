Állati

Öt oroszlán szökött meg egy dél-afrikai rezervátumból

hirdetés

Öt oroszlánt keresnek a vadőrök Dél-Afrikában, úgy tudni, hogy az ország legnagyobb természetvédelmi területéről, a Krüger Nemzeti Parkból szökhettek meg - közölte kedden az ország vadvédelmi hatósága.



Az oroszlánokat egy helyi lakos vette észre a park közelében fekvő Komatipoort városába vezető úton hétfő reggel.



A Krüger szóvivője, Rey Thakhuli szerint a keresés nehezen megy, mert úgy tűnik, a vadak cukornádfarmokon járnak, melyeket reggelente sűrű köd borít. Az is lehet, hogy az oroszlánok már elváltak egymástól.



Arra kérte a lakosokat, ne álljanak meg az állatokat fotózni, mert veszélyesek. Azt mondják, egy tehénnel már végeztek is.



A hatóságok most azt is megvizsgálják, hogy szökhettek ki az oroszlánok a Krügerből, mely az ország egyik legkedveltebb turistacélpontjának számít.