Évforduló

Ukrán nacionalisták megdobálták a győzelem napi oroszbarát felvonulókat Kijevben

Krumplik, tojások, füstbombák, festékkel teli lufik és botok repültek ki az Ukrán Nacionalisták Szervezetének (OUN) kijevi irodájából kedden a győzelem napi oroszbarát menet résztvevőire, illetve az eseményt biztosító rendőrökre és a helyszínről tudósító újságírókra. 2017.05.09 13:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ukrán rendőrség közleménye szerint egy rendfenntartó megsérült.



A 112.ua ukrán hírportál arról számolt be, hogy mintegy 800-an vonultak a második világháborús emlékparkban lévő örök tűzhöz a "Senkit, semmit nem felejtünk" jelmondatú, a náci Németország felett aratott győzelem évfordulója alkalmából rendezett megmozduláson. Ez az akció hírforrások szerint az oroszországi úgynevezett Halhatatlan ezrednek, azaz a háborúban elesettek és a veteránok fotóit hordozó leszármazottak menetének kijevi megfelelője. Utóbbi mintegy félezer oroszországi településen vonult fel.



Moszkvában a hírek szerint a második világháborús veteránok portréi mellett a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktusban a Moszkva által támogatott szakadárok oldalán elesettek fotóit is végig fogják hordozni. Petro Porosenko ukrán elnök ezt elítélve kijelentette: a moszkvai akció nem más, mint "politikai indíttatású spekuláció az emberek érzéseivel".



"Ma a moszkvai meneten azoknak a portréit készülnek végighordozni, akiket a Donyec-medencébe küldtek ukránokat ölni. Azokét, akik karddal jöttek hozzánk, ezért kard által vesztek el" - fogalmazott Porosenko az elnöki őrezred új tagjainak kijevi eskütételén mondott beszédében.



Ukrajnában harmadik éve két napon, azaz május 8-án és 9-én is tartanak második világháborús évfordulós megemlékezéseket. Azelőtt csak május 9-én ünnepeltek szovjet szokás szerint. A kommunista múlttal való szakítás jegyében azonban a jelenlegi ukrán vezetés 2015-ben úgy határozott, hogy május 8. - amelyet addig Ukrajnában nem ünnepeltek - a második világháború áldozatainak emléknapja, 9. pedig a "túlélők ünnepe" lett. Idén mindkettőt munkaszüneti nappá nyilvánították az országban.



Európa csaknem minden országában május 8-án emlékeznek meg a második világháború végének napjáról, a szovjet utódállamok többségében viszont május 9-én ünneplik a győzelem napját. A Németország feltétel nélküli megadását rögzítő dokumentumot ugyanis Berlinben 1945. május 8-án írták alá, és közép-európai idő szerint aznap 23.01-kor lépett életbe. Ekkor Moszkvában viszont már május 9-e volt.