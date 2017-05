Külpolitika

Montenegró június 5-én hivatalosan is a NATO tagjává válik

Az Adria-parti ország parlamentje április 28-án fogadta el a csatlakozásról szóló törvényt, így tizenegy évnyi tárgyalás után Montenegró csatlakozhat az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez. 2017.05.10 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Montenegró június 5-én hivatalosan is a NATO tagjává válik - jelentette be Dusko Markovic montenegrói miniszterelnök a podgoricai sajtónak, miután találkozott Rex Tillersonnal, az Egyesült Államok külügyminiszterével Washintonban.



Az Adria-parti ország parlamentje április 28-án fogadta el a csatlakozásról szóló törvényt, így tizenegy évnyi tárgyalás után Montenegró csatlakozhat az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez. Podgorica a ratifikációs okmányokat letétbe helyezi az amerikai kormánynál, az Egyesült Államok ugyanis az Észak-atlanti Szerződés letéteményes állama. Ezzel Montenegró csatlakozik a NATO-hoz, aminek időpontja a miniszterelnök elmondása szerint június 5. lehet.



Montenegró és a NATO között 2006 novemberében kezdődtek meg a csatlakozási tárgyalások, Podgorica a nyugati katonai tömb 29. tagja lesz.



A 650 ezres Adria-parti országnak ugyan nagyon kicsi hadserege van, ám stratégiailag kiváló fekvésének köszönhetően a NATO az egész Adriai-tengert a befolyása alatt tarthatja. A tengerparton fekvő országok közül Olaszország, Horvátország és Albánia már a katonai szövetség tagja. Oroszország és az oroszbarát pártok viszont ellenzik a csatlakozást, mert a térség hagyományosan Moszkva befolyása alá esik, és jelenleg is nagyszámú orosz befektetés található az országban.