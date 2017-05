USA-Menekültek

Több amerikai álamban is betilthatják a menedékvárosokat

A texasi törvényhozás döntését Florida és Louisiana is követheti. A rendfenntartóknak joguk és kötelességük lesz fellépni az illegális bevándorlókkal szemben. 2017.05.09 09:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: AFP

A texasi törvényhozás döntését a "menedékvárosok" betiltásáról más szövetségi államokban is követhetik, sajtóinformációk szerint Florida és Louisiana lehet a két következő szövetségi állam.

A déli Texas állam törvényhozásának döntését vasárnap este írta alá és iktatta törvénybe Greg Abbott republikánus párti kormányzó.

A kormányzó hétfőn a Fox televíziónak adott nyilatkozatában tett hitet a döntés helyessége mellett. "Büszke vagyok erre a törvényre" - mondta. Ugyanakkor hozzátette: "vajon nem beteg dolog, hogy törvényt kell elfogadnunk arra, hogy egy másik törvényt betartassunk?".

A törvény értelmében Texas államban betiltják az úgynevezett menedékvárosokat, és a szövetségi, valamint a helyi rendfenntartó erőknek kötelességük és joguk lesz a törvény erejével fellépni az illegális bevándorlók ellen. Ez magában foglalja azt is, hogy bárkit megállíthatnak és ellenőrizhetik, hogy jogszerűen tartózkodik-e az Egyesült Államokban. Azokat a helyi rendfenntartókat pedig, akik nem tesznek eleget hivatali kötelezettségüknek vagy nem hajlandóak együttműködni a szövetségi bevándorlási hatóságok képviselőivel, börtönbüntetésre ítélhetik vagy 25 ezer dolláros bírságot szabhatnak ki rájuk.

Az Egyesült Államokban menedékvárosoknak nevezik azokat a településeket, amelyek figyelmen kívül hagyják az érvényes szövetségi bevándorlási törvényeket, és "menedéket" nyújtanak az illegális bevándorlóknak, nem egy esetben akkor is, amikor az illetők bizonyítottan bűncselekményeket követtek el.

Donald Trump elnöksége óta Texas az első állam, amely hivatalosan is betiltja a menedékvárosokat. Coloradóban 2006-ban ugyan törvényen kívül helyezték őket, de 2013-ban a demokrata párti kormányzó érvénytelenítette a törvényt. Texas mellett eddig Georgia, Tennessee és Mississippi törvényhozása fogadott el "menedékvárosokat" betiltó törvényt, de ezekben az államokban a kormányzó még nem írta alá, vagyis nem emelkedett törvényerőre. Virginiában a republikánus többségű törvényhozás próbálkozott a törvény megszavazásával, de Terry McAuliffe, az állam demokrata párti kormányzója előre "beígérte" a vétót.

A Fox televízió információi szerint Florida és Louisiana lehet a két következő szövetségi állam, és Nevadában is fontolgatják a törvény megszavazását.

A Családon Belüli Erőszak Országos Forróvonala - amelyet a kongresszus 1996-ban hozott létre és részben szövetségi költségvetésből finanszírozzák - hétfőn nyilvánosságra hozott éves jelentésében leszögezi: jelentősen megnőtt a szervezethez telefonálók és segítséget kérők száma. 2016-ban több mint 323 ezer hívást és internetes megkeresést rögzítettek, s ez az előző évihez képest 30 százalékkal több segélykérést jelez. Katie Ray-Jones, a szervezet elnök-vezérigazgatója elmondta: sok panasztevő nem amerikai állampolgár, és a velük szemben visszaélést elkövetők gyakran azzal ijesztgetik őket és családtagjaikat, hogy ha a rendőrséghez fordulnak, akkor ki fogják őket toloncolni az országból.