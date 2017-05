Wermacht

Náci relikviák után kutatnak a német laktanyákban

Átkutatják a német hadsereg valamennyi laktanyáját, támaszpontját és telephelyét, mert egy terrorgyanús esettel összefüggésben a náci Németország hadereje, a Wehrmacht idejéből származó tárgyak kerültek elő - erősítette meg a német védelmi minisztérium szóvivője.

Boris Nannt elmondta, hogy a Bundeswehr főfelügyelője, Volker Wieker utasítása alapján valamennyi szolgálati helyen ellenőrizni kell, hogy miként érvényesülnek a Bundeswehr "hagyományértelmezésére" vonatkozó szabályok.

Ursula von der Leyen védelmi miniszter a napokban hangsúlyozta, hogy a Wehrmacht "semmilyen módon nem alkotja a Bundeswehr hagyományainak részét".

Sajtóhírek szerint a két laktanyában a többi között Wehrmacht-sisakokat és kitüntetéseket találtak.

Szélsőjobboldali terrorista sejt a Bundeswehren belül?

Franco A.-t április végén helyezték előzetes letartóztatásba. Az állam elleni súlyos, erőszakos bűncselekmény előkészítésével gyanúsított katona 2015 decemberében szíriai álnéven regisztráltatta magát menedékkérőként, és 2016 decemberében oltalmazotti státust kapott.

Sajtójelentések szerint 2013-ban egy franciaországi katonai akadémián nem fogadták el a tanulmányait záró dolgozatát, mert radikális jobboldali gondolatokat vetett papírra, ezért újra kellett írnia a munkát, a Bundeswehrnél pedig 2014-ben felfigyeltek szélsőséges jobboldali nézeteire, de nem tettek lépéseket.

A kettős életet élő katona az idén január végén elrejtett egy lőfegyvert a bécsi nemzetközi repülőtéren egy mosdóban, és amikor február elején megpróbálta magához venni, az osztrák hatóságok őrizetbe vették. Engedély nélküli fegyverviselés miatt indítottak eljárást ellene, és rövidesen szabadlábra helyezték. Azonban a férfitől vett ujjnyomatok ellenőrzése kimutatta, hogy szíriai oltalmazottként is szerepel a német nyilvántartásokban.

A Der Tagesspiegel szerint egy "halállista" is előkerült, amelyen mások mellett Joachim Gauck volt államfő és Heiko Maas igazságügyi miniszter neve szerepel.

A Hessen tartományi Offenbachból származó Franco A. mellett előzetes letartóztatásba helyezték egy feltételezett társát, egy 24 éves offenbachi fiatalembert is. További gyanúsítottak is a hatóságok látókörébe kerülhetnek, ami felveti azt az eshetőséget, hogy terrorista sejtről van szó.

A magát szíriai menekültnek álcázó katona ügye újabb elem a Bundeswehr körüli botrányok sorában. A hadsereg legutóbb azért került a bírálatok kereszttüzébe, mert kiderült, hogy egy kiképzési központban megalázó informális beavatási eljárás alá vetették az újoncokat. Az ügyek súlyos feszültséget okoztak a Bundeswehr és a védelmi minisztérium kapcsolatában. Ursula von der Leyen hétfőn szokatlan módon egy nyílt levélben kritizálta a hadsereget, álláspontja szerint a Bundeswehrt mentalitásbeli és több szervezeti szinten vezetési gondok jellemzik. Több katonai érdekképviselet igazságtalanul általánosítónak minősítette és visszautasította a bírálatot.

A Bundeswehrnél mintegy 170 ezer hivatásos katona és 10 ezer önkéntes szolgál. A német hadsereg jelenleg 16 külföldi küldetésben vesz részt, csaknem 3300 katonával.