Az Anonymous szerint nyakunkon a harmadik világháború

A hacktivisták szerint az USA és Észak-Korea közötti konfliktus világégéshez vezethet. A környező országok már javában készülődnek, és Kína is beszállhat a háborúba. 2017.05.08 12:24 ma.hu

Fotó: AFP

Baljóslatú videót tett közzé YouTube-csatornáján az Anonymous. A nemzetközi hacktivista-hálózat szerint az Egyesült Államok és Észak-Korea közötti, egyre inkább elmérgesedő konfliktus miatt hamarosan kirobbanhat a harmadik világháború.

A közel hét perces videó szerint Japánban már nagyban készülődnek arra, hogy felkészítsék a lakosságot egy lehetséges nukleáris támadásra. "A háború gyors lesz és brutális" - mondja a csoport közleményét felolvasó maszkos, eltorzított hangú figura, hozzátéve, hogy ha az amerikaiak csapást mérnek Észak-Koreára, az könnyen ahhoz vezethet, hogy Kína is beszáll a háborúba - a Kim Dzsongun-diktatúra oldalán.





Az Anonymous szerint annak ellenére, hogy a kínaiak nem akarnak háborút, mégis inkább Észak-Korea felé hajlanak, hiszen "ők biztosítják", hogy az Egyesült Államok ne tudjon a jelenleginél is nagyobb befolyást szerezni a Koreai-félszigeten.

A hacktivisták szerint az amerikai térnyerés megakadályozása érdekében Kína kész lenne háborúba lépni, és Japán mellett már Ausztrália is elkezdett felkészülni erre az eshetőségre.

Nem ez az első videó, amelyben az Anonymous a harmadik világháború veszélyére figyelmeztet. Donald Trump megválasztása után neki is üzentek, azt sürgetve, hogy a többi országgal közösen vessen véget a bolygón pusztító háborúknak.