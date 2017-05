Trumpistan

Trump vejének családja befektetésért cserébe amerikai vízumot ígér a tehetős kínaiaknak

Fotó: AFP

Kitiltották az újságírókat arról a sanghaji fórumról, ahol kínai befektetőknek felkínálták a lehetőséget, hogy amerikai bevándorlási vízumhoz jussanak, ha beszállnak Donald Trump veje, Jared Kushner családjának új ingatlanprojektjébe -tudósít a Reuters.

A KABR Group és a Kushner Companies, amelynek elnöke a közelmúltig az amerikai elnök lánya, Ivanka Trump férje, az elnök egyik legfontosabb tanácsadója volt, New Jersey-ben épít luxuslakásokat. A beruházók 150 millió dollárra szeretnének szert tenni az EB-5 programon keresztül, amely lehetővé teszi, hogy tehetős külföldiek, és családtagjaik amerikai vízumhoz jussanak, ha legalább 500 ezer dollárt fektetnek bizonyos projektekbe.

Vasárnap délután a kínai Sanghajban mutatták be befektetőknek a New Jersey-i ingatlanprojektet egy nyilvánosan meghirdetett fórumon. A rendezvénynek helyt adó terem bejáratánál azonban feltartóztatták az újságírókat, mondván, "magánrendezvényről van szó".

A Reuters a fórumon részt vevőktől megtudta, hogy Jared Kushner testvére, Nicole Kushner Meyer is felszólalt. A New York Times úgy tudja, Meyer szombaton Pekingben is részt vett egy hasonló rendezvényen, ahol a közönség előtt arról beszélt: a beruházás sokat jelent családja számára. Újságírók azon a fórumon sem vehettek részt.

Az EB-5 programot az Egyesült Államok törvényhozásában is támadták, ennek ellenére a Kongresszus szeptember 30-ig meghosszabbította.