USA-Észak-Korea

Megint letartóztattak egy amerikait Észak-Koreában

Fotó: AFP

Újabb amerikai állampolgárt tartóztattak le Észak-Koreában - írja az Independent.

Kim Hak Song egy evangéliumi keresztények által alapított phenjani egyetemen tanított, hallgatóinak többsége az észak-koreai elit gyerekei közül került ki. A férfit kémkedéssel vádolják.

Áprilisban egy másik amerikai állampolgárt is letartóztattak, ő is ugyanezen az egyetemen dolgozott. A letartóztatások körülményeiről egyelőre nem adtak ki bővebb információkat.

Az utóbbi hónapokban még az eddigieknél is kiélezettebbé vált a helyzet az Amerikai Egyesült Államok és Észak-Korea között: a Trump-kormányzat élesen bírálja a Kim Dzsongun vezette országban zajló atomfegyver- és rakétakísérleteket.