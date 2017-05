Terror

Szabadon engedett a Boko Haram 82 iskolás lányt

A foglyokat arra kényszerítették, hogy térjenek át az iszlám vallásra, sokakat közülük házasságra kényszerítettek és teherbe ejtettek elrablóik. 2017.05.07 13:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fogolycsere keretében engedett szabadon a Boko Haram nigériai szélsőséges szervezet 82 lányt a három évvel korábban elraboltak közül - közölte a nigériai kormány.



Nigériai illetékesek szombaton este jelentették be, hogy a Boko Haram a kormánnyal folytatott tárgyalásokat követően szabadon engedett 82 fiatal lányt azok közül, akiket még 2014 áprilisában raboltak el Chibok városából. A hírt később Muhammadu Buhari államfő is megerősítette.



Az elnöki palota közölte, hogy a túszok “hosszas tárgyalásokat követően” nyerték vissza szabadságukat, cserébe három feltételezett Boko Haram-tagért, akiket a hatóságok tartottak fogva. A lányok várhatóan vasárnap érkeznek meg a fővárosba, Abujába, ahol az elnök személyesen fogadja őket.



Az államfő köszönetet mondott külföldi segítőknek, köztük a svájci kormánynak, a Vöröskeresztnek és más helyi és nemzetközi nem kormányzati szervezeteknek. A szélsőséges iszlamista ideológiát követő Boko Haram 276, többségében keresztény iskolás lányt hurcolt magával az ország északi részén található Chibokból 2014 áprilisában. A foglyokat arra kényszerítették, hogy térjenek át az iszlám vallásra, sokakat közülük házasságra kényszerítettek és teherbe ejtettek elrablóik.



A tömeges emberrablás világszerte ráirányította a figyelmet a szervezet kegyetlenkedéseire, a közösségi médián keresztül a kiszabadításukat sürgető kampányhoz szerte a világban számtalan híres személyiség is csatlakozott. Bár korábban már több tucatnyian kiszabadultak, vélhetően több mint száz lány van még mindig a szélsőségesek fogságában.