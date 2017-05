Diplomácia

Kitiltották Ukrajnából Steven Seagalt, mert Putyin hollywoodi barátja

Négy évre megtiltották a kijevi hatóságok Steven Seagal amerikai filmszínésznek és harcművésznek a beutazást Ukrajnába - hozta nyilvánosságra pénteken az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sajtóosztálya.



A közleményben az SZBU az ukrán nemzeti érdekek védelmével indokolta a döntést, amely szerint 2021-ig nem teheti be a lábát az országba a 65 éves harcművész - hétdanos aikidómester - és hollywoodi akciósztár, A Lángoló jég, a Tűz a mélyben, az Úszó erőd és más hasonló, kaszasikert hozó filmek főszereplője.



Seagal az elmúlt éveken számos alkalommal tett olyan nyilatkozatot, amelyben támogatta Vlagyimir Putyin orosz elnököt és politikáját, beleértve a Krím Oroszország általi önkényes elcsatolását, valamint a kelet-ukrajnai oroszbarát szakadárokat.



Putyin - aki inkább a dzsúdónak hódol a küzdősportok közül - tavaly novemberben orosz állampolgárságot adományozott a hollywoodi hírességnek.



Az UNIAN ukrán hírügynökség emlékeztetett arra, hogy Seagal 2014 augusztusában, négy hónappal a Donyeck medencében kitört szakadár lázongások után az akkor már elcsatolt Krím félszigeten részt vett zenekarával egy Putyin-barát motorosklub show-műsorában, és kitűzte a színpadra az önkényesen kikiáltott szakadár Donyecki Népköztársaság zászlaját, és elénekelte "himnuszát".



Az ukrajnai beutazás megtiltásához már az is elegendő ok a jelenlegi kijevi jogszabályok szerint, hogy az ukrán hatóságok engedélye nélkül járt az elcsatolt Krímben, amelyet Ukrajna saját területének tekint, és a világ országainak java része nem ismeri el a félsziget Oroszországhoz tartozását.