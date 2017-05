Zseni vagy lusta?

Zseniális reklámfogást csinált egy nem létező plakáttal a világ leglustább grafikusa

hirdetés

A brit Shropshire egyik, Bridgnorth nevű városkájának híres pubja felkérte a helyi grafikust arra, hogy tervezzen plakátot a közelgő koncertek beharangozása érdekében. Tom Hughes, a The Friars pub tulaja közvetlenül írt rá a Dave nevű dizájnerre, hogy tolmácsolja az igen egyszerű kérdést. A grafikus végül ahelyett, hogy megtervezte volna a kért megrendelést, egyszerűen a chat-beszélgetést konvertálta át a megfelelő formátumra és méretre. Ezzel a lépéssel azonban nagyobb hírt vert a The Friars-nak, mint bárki valaha. Rengetegen osztották meg a kreatív megoldást, mellyel Dave nem csak beharangozta a közelgő eseményeket, hanem világra szólóan is ismertté tette a kis helyi kocsmát.