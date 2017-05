Francia elnökválasztás

Macron feljelentést tett álhírek terjesztése miatt

A francia elnökválasztás vasárnapi második fordulója favoritjának tekintett Emmanuel Macron cenrtista jelölt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett álhírek terjesztése miatt, miután a szuverenista riválisa, Marine Le Pen az előző esti tévévitában arra célozgatott, hogy Macron a Bahamákon offsore számlával rendelkezhet. 2017.05.04 15:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Nem habozunk feljelenteni rágalmazásért bárkit, aki ezt az álhírt terjeszti" - jelezte a centrista politikus környezete.



Rendőrségi források szerint a feljelentés azokra a hírekre vonatkozik, amelyek szerda este óta terjednek az interneten arról, hogy Emmnanuel Macron bankárként keresett jövedelmének egy részét a Bahamákra menekítette ki.



A párizsi ügyészség a feljelentés nyomán eljárást indított rágalmazás gyanújával.



Az elnökjelöltek szerda esti tévévitájában Marine Le Pen azt mondta: "Remélem, hogy nem fog kiderülni, hogy önnek offshore számlája van a Bahamákon". A centrista jelölt, akinek vagyonbevallása kérdéseket vetett fel ellenfelei részéről a kampányban, azonnal rágalmazásnak minősítette a felvetést.



Emmanuel Macron egy csütörtök reggeli rádióinterjúban ismételten cáfolta a vádat, s elítélte "az álhíreket és a hazugságokat", amelyeket olyan "portálok terjesztenek, amelyek közül egyesek orosz érdekeltségűek". A favorit elnökjelölt azzal vádolta meg Le Pent, hogy "az internetes csapataival fake newst" terjeszt.



Macron kampánystábja csütörtök hajnalban egy közleményében részletezte, hogyan indult el az állítólagos álhír az interneten egy fórumon megjelent névtelen bejegyzésből, amelyet a Twitteren többen is átvettek, majd Marine Le Pen is megemlítette a tévévitában. A centrista jelölt környezete "durva hamisításokról" beszél, állítólag meghamisították Emmanuel Macron aláírását is. Ez "a destabilizációs kísérlet alapos előkészítés után jelentős erőket mozgósított" - olvasható a közleményben.



A csütörtöki francia napilapok példátlanul durvának, zavarosnak és alacsony színvonalúnak értékelték a két jelölt személyeskedő, éles támadásokkal tarkított, sokszor zűrzavaros tévévitáját amelyből teljesen hiányzott a két forduló közötti francia elnökjelölti vitákra jellemző ünnepélyes hangvétel. Az elnökjelöltek egymás szavába vágva és egymást hazugsággal vádolva taglalták a gazdaságpolitikát, az eurót, az oktatáspolitikát és a terrorizmus elleni harcot érintő elképzeléseiket, amelyekből teljesen egyértelművé vált, hogy semmiben sem értenek egyet. A Le Monde című napilap részletes elemzése szerint Marine Le Pen 19 esetben tévedett szándékosan vagy véletlenül a Franciaországról szóló állításaiban, Emmanuel Macron pedig egyszer.



Az elnökjelöltek egyébként csütörtök este befejezik a kampányukat, amely hivatalosan csak péntek éjfélkor ér véget. Emmanuel Macron a dél-franciaországi Albi városában tartja utolsó nagygyűlését, Marine Le Pen már nem tart nagygyűlést. A szuverenista jelölt utolsó látogatását egy breton közlekedési vállalatnál tette csütörtökön Dol-de-Bretagne településen, ahol tojásokkal dobálták meg. A teherszállító cégnél Marine Le Pen elítélte, hogy a külföldi kamionosok előnytelen helyzetbe hozzák a hazai fuvarozókat.



A kedden és szerdán nyilvánosságra hozott felmérések Emmanuel Macron mintegy 59-60 százalékos győzelmét vetítik előre a vasárnapi második fordulóban.