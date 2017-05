Horvátország

Horvát kormányválság - Lemondott a házelnök

Lemondása váratlanul érte a képviselőket: míg a nagyobbik kormánypárt, a Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) képviselői tapssal fogadták a bejelentést, a Bozo Petrov vezette kisebbik kormánypárt, a Híd Függetlenek Listájának (Híd) tagjai csendben maradtak, az ellenzék pedig az ülés folytatására vonatkozó kérdéseket vetett fel.



A parlament alelnöke szünetet rendelt el, majd a folytatás után rögtön berekesztette az ülést, amely pénteken folytatódik. A pénteki ülésen új házelnököt választhatnak, de a törvényhozás akár fel is oszlathatja magát. Lemondása bejelentésekor Bozo Petrov is azt hangsúlyozta: a belpolitikai válságot csak egy új parlamenti választás tudja megoldani.



A HDZ korábban kezdeményezte, hogy a törvényhozás szavazzon Petrov leváltásáról, erre azonban már nem került sor.



Az ülés legfontosabb pontja a pénzügyminiszter ellen beadott bizalmatlansági indítvány volt, amelyet az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (SDP) kezdeményezett. Az indítvány azonban nem kapott többséget, a 151 tagú törvényhozás 75 képviselője szavazott Zdravko Maric menesztésére és 75 ellene, egy képviselő nem vett részt a voksoláson. Az ellenzék és a Híd a voksolás kimenetelét úgy értelmezte, hogy a kormány elvesztette a bizalmat, és erről szavazást kell rendezni a képviselőházban, vagy előrehozott választást kell kiírni.



A horvát szábor a május 21-i helyhatósági választások előtt várhatóan már csak pénteken ül össze, így ha nem tudnak döntésre jutni, akkor a belpolitikai válság, illetve a kialakult patthelyzet az önkormányzati választások utánig is elhúzódhat.