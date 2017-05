Oroszország

Nukleáris robbanófejek a tenger mélyén?

Viktor Baranyecz szerint Moszkva nukleáris robbanófejeket rejtett el az USA partjainál a tenger mélyén, melyek robbanás esetén pusztító szökőárat okoznának.



"Az amerikaiak tankokat, repülőgépeket és különleges egységeket állítanak rendszerbe az orosz határon. Mi csendben nukleáris robbanófejeket rejtünk el az amerikai partoknál" - mesélte a visszavonult tiszt a Komszomolszkaja Pravdának.



Bár az elképzelés rémisztő, több ponton is kikezdhető: Az oroszok nyilván nem hagynának nukleáris robbanófejeket őrizetlenül a tenger mélyén. Erre a feladatra rádasul speciális robbanófejek kellenének, a megfelelő stratégiai pontokon elhelyezve. Ha mégis robbanófejeket helyeznének el amerika partjainál, az amerikaiak meg is találnák őket. Egy, az USA partmenti városait elpusztító szökőárhoz a világ legnagyobb atomtöltetét kellene felrobbantani. Arról még nem is esett szó, hogy nukleáris fegyverrel szökőárt előidézni háborús bűn. Feltűnésmentesen atombombát robbantani a víz alatt pedig nyilván lehetetlen. Egy cunamit egyébként nem lehet irányítani, hogy csak ezt, vagy azt a területet mossa el.



Az elképzelés valóban rémisztő, ám a fent leírtak tekintetében úgy gondoljuk, nincs miért aggódnunk.