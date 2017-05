Határ

Visszaállítják a határellenőrzést Olaszországban a G7-csúcs miatt

Május 10. és 30. között visszaállítják a határellenőrzést Olaszországban a szicíliai Taormina városában rendezendő G7-csúcstalálkozó biztonságát garantáló intézkedések részeként. 2017.05.03 10:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Olaszország szárazföldi és tengeri határátkelőin is felfüggesztik a schengeni mozgásszabadságot. Útlevél-ellenőrzéssel kell számolni a repülőtereken, valamint a gépjárművek számára eddig nyitott határszakaszokon is. A határellenőrzés május 10-én nulla órakor lép életbe és 30-án éjfélkor ér véget.

A schengeni belső határokon való ellenőrzést a világ legfejlettebb iparú országait tömörítő G7 csoport állam- és kormányfőinek május 26-27-i találkozója indokolja. A szicíliai Taorminában az értekezlet alatt még a tengerpartot is lezárják a fürdőzők előtt. Tízezer olasz katona, rendőr és biztonsági ember garantálja a biztonságot.

Az eddigi információk szerint a résztvevőket a taorminai görög színházban fogadják. A küldöttségeket a városközpontban kialakított biztonsági övezetben szállásolják el. A csúcs helyszíne a taorminai sportcsarnok, valamint a helyi Hotel Timeo lesz, ahol a gálavacsorát rendezik. Korábbi információk szerint Donald Trump amerikai elnök szálláshelyét a közeli Sigonella katonai támaszpontján vagy egy anyahajón akarták kijelölni, de az elnök napi többszöri mozgatásának elkerülésére Donald Trumpnak és 250 fős kíséretének végül a Hotel Timeo egyik különszárnyát tartják fenn.

Meg nem erősített olasz sajtóértesülések szerint Donald Trumpot május 27-én Ferenc pápa is fogadhatja a Vatikánban.