Brit választások

Feloszlott a brit parlament

Feloszlott a brit parlament választott kamarája, az alsóház, és ezzel hivatalosan is elkezdődött a június 8-ára kiírt előrehozott parlamenti választások valójában már hetek óta folyó kampánya. 2017.05.03 08:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: AFP

Theresa May miniszterelnök - aki korábban határozottan elvetette az idő előtti választásokat - április 18-án jelentette be, hogy június 8-án előrehozott választásokat tartanak Nagy-Britanniában.

A választási törvény öt évben rögzíti a parlament mandátumát, vagyis a legutóbbi, 2015-ös választások után 2020-ban lett volna esedékes az újabb választás. A törvény szerint ez azonban felülírható, ha az alsóházi képviselők kétharmados többséggel megszavazzák a soron kívüli választásokat.

Az alsóház May bejelentése után egy nappal ennél is sokkal nagyobb arányban hagyta jóvá az előrehozott választások megtartását. A kormány indítványára 522-en, ellene 13-an szavaztak.

May egyebek mellett azzal indokolta az előrehozott választásokat, hogy erőteljesebb választói mandátummal szeretné elkezdeni a brit EU-tagság megszűnéséről folytatandó tárgyalássorozatot az Európai Unióval. A kormányfő indoklásában szerepelt az is, hogy az ellenzék igyekszik akadályozni a Brexit-folyamatot, kihasználva a Konzervatív Párt csekély, az összes többi frakció létszámához képest mindössze 17 fős alsóházi többségét, és ezért is szükséges a megerősített mandátum.

May szerdán felkeresi II. Erzsébet királynőt, akit értesít a parlament feloszlásáról és a választási kampány hivatalos elkezdődéséről. Szerdától megszűnt az alsóház eddigi tagjainak képviselői jogállása, a képviselői mandátummal járó jogosultságokkal és kötelezettségekkel együtt. A Konzervatív Párt vezette kormány a helyén marad a választások napjáig, de a továbbiakban a kabinet tagjai sem alsóházi képviselők.

A törvényerejű brit szokásjog alapján a kabinet tagja csak az lehet, aki egyben a parlament tagja is, így azok a jelenlegi kormánytagok, akiket esetleg nem választanak meg ismét alsóházi képviselőnek június 8-án, a választások után automatikusan kiesnek az új kormányból is.

A felső kamara, a nem választott tagokból álló Lordok Háza tovább funkcionál, de csak korlátozott jogkörökkel.