Macron szigorúbb lenne az adóparadicsomokkal

Az öt nap múlva esedékes francia elnökválasztás favoritjának számító Emmanuel Macron megválasztása esetén szorgalmazni fogja Franciaország európai partnereinél és Brüsszelben az adóparadicsomokkal szembeni szigorúbb szabályozást, valamint a Kínából és Indiából érkező kereskedelmi dömping megadóztatását.



"Tarthatatlan egy olyan rendszer, ahol az adóügyi megegyezések nem ugyanazok attól függően, hogy egy ország kicsi vagy nagy" - mondta a centrista elnökjelölt a BFM hírtelevíziónak adott interjúban. "Folytatni fogom a banktitokról megkezdett munkát is az Európai Unióban" - tette hozzá.



"Azt szeretném, hogy az adóügyi megállapodásokat az adóparadicsomokkal felülvizsgáljuk. Franciaországnak van még egy-két ilyen,, amelyet rendezni kell, de főleg az Európai Unió más országainak vannak még ilyenek" - hangsúlyozta.



A szocialista kormányzat korábbi gazdasági minisztere jelezte, hogy az első uniós állam- és kormányfők találkozóján, amelyen részt vesz, az eurózán belüli vállalati adózás harmonizációjáért fog szót emelni és a kiküldött munkavállalók európai direktívájának revízióját is kérni fogja. Ez a két téma egyébként már az Európai Bizottság asztalán fekszik.



Macron szigorúbb ellenőrzést és szabályokat szeretne annak érdekében, hogy kevesebb ideig vállalhassanak külföldön munkáját a kiküldött munkavállalók, illetve hogy ugyanazért a munkáért egy adott országban mindenki ugyanannyit keressen és ugyannyi járulékot fizessen.

A közvélemény-kutatások szerint a franciák hazájuk legfőbb problémájának a tíz éve 10 százalék felett stagnáló munkanélküliséget tartják, s ezen a területen várnak a legtöbbet az új államfőtől. Az elnökválasztási kampányban a kiküldött munkavállalókat érintő szabályozás lett az egyik fő téma, miután ők a szociális terheket nem Franciaországban, hanem a hazájukban fizetik be, s ezzel egyes álláspontok szerint előnytelen versenyhelyzetbe hozzák a franciaországi munkavállalókat. Emmanuel Macronon kívül valamennyi elnökjelölt a direktíva felszámolását ígérte, a centrista jelölt annak megtartása mellett érvelt.



Hivatalos adatok szerint a kiküldött munkavállalók száma az elmúlt tíz évben több mint tízszeresére nőtt, jelenleg közel 300 ezren dolgoznak Franciaországban, 16,5 százalékuk lengyel, 15,5 százalékuk portugál, 12,5 százalék spanyol és 11 százalék román állampolgár. Emmanuel Macron arra figyelmeztetett, hogy közel 300 ezer francia is dolgozik kiküldött munkavállalóként az uniós tagállamokban.



Az interjúban az elnökjelölt elmondta, hogy "a külső támadásokkal szemben" a dömpingellenes vámok jelentős emelését is kérni fogja az európai partnerektől, valamint szorgalmazni fogja, hogy amerikai mintára az európai közbeszerzések legalább felét európai vállalatoknak tartsák fent az uniós országok.



"Európa nem lehet kitéve bármilyen szélnek, miközben a többi ország védi az iparát" - mondta Emmanuel Macron.