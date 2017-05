Illegális bevándorlás

Rendőrgyűrű zárta le a milánói központi pályaudvart

Nagyszabású hatósági akció zajlott kedd délután a milánói központi pályaudvarnál: a vasútállomást rendőrgyűrű vette körbe az itt tartózkodó migránsok igazoltatására, miután korábban bevándorlók támadtak a rendőrökre.



A Stazione Centrale vasútállomás központi bejáratait lezárták, csak az oldalsó kijáratokat hagyták nyitva, ahol igazoltatták a be- és kilépőket. Az egész pályaudvart rendőrgyűrű vette körbe. Az itt található metróállomásnak a pályaudvarra nyíló bejáratait is lezárták. A vasútállomás egész környékén rendkívüli ellenőrzéseket tartottak. A razziában kutyás és lovas rendőrök is részt vettek.



Sajtóértesülések szerint több tucat személyt vettek őrizetbe, közöttük bevándorlókat. A milánói központi pályaudvaron naponta több száz migráns halad áll, vagy itt várakozik akár napokig is. A Stazione Centrale tranzitpontnak számít a dél-olaszországi partokra érkezett, majd innen Itálián keresztül Európa más országaiba tovább utazni kívánó emberek számára. Tavaly többször is előfordult, hogy egyszerre több száz migráns telepedett le a milánói pályaudvaron, akik előtt a vasútállomás egykori raktárait is megnyitották. Megoldásként Milánó önkormányzata egy üresen álló kaszárnyába helyezte át őket. Az utóbbi hetekben a pályaudvaron igazoltató rendőröket támadás érte migránsok részéről.



A hatóságok közleménye szerint a rendőrségi akció a vasútállomáson és ennek környékén zajló kábítószer-kereskedelmet kívánta felszámolni, valamint a dokumentumok nélküli személyeket feltartóztatni.



A razziával egy időben Matteo Salvini az Északi Liga vezetője is megjelent a milánói pályaudvaron, hogy elismerését fejezze ki a hatóságoknak.



Ez volt az első alkalom, hogy Milánóban ilyen nagyszabású és látványos rendőrségi akciót hajtottak végre fényes nappal. Marcello Cadorna a milánói idegenrendészet parancsnoka bejelentette, hogy biztonságossá kívánja tenni a várost, és a jövőben számos hasonló hatósági fellépésre kerül majd sor.