Francia elnökválasztás

Le Pen Fillontól plagizálta a nemzeti identitásról elmondott beszédét

Az öt nap múlva esedékes francia elnökválasztás egyik jelöltje, Marine Le Pen plagizálta május 1-jén elmondott kampánybeszédét: a nemzeti identitásról szóló részeket szó szerint átvette az első fordulóban alulmaradt Francois Fillon konzervatív jelöltnek egy két héttel ezelőtt elmondott beszédéből. 2017.05.02 11:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltjének hétfőn elhangzott beszédéről és Francois Fillon április 15-i nagygyűléséről hétfőn este jelent meg egy másfél perces felvétel egy, a konzervatív jelöltet támogató Twitter-oldalon. Az összemontírozott videóból kiderül, hogy Le Pen szó szerint azt mondta el a nemzeti identitásról, amit korábban Fillon. Azóta további párhuzamos részletek is felkerültek az internetre a két elnökjelölt beszédeiből, amelyek szó szerint megegyeznek.



Egy héttel az elnökválasztás első fordulója előtt Francois Fillon Franciaország földrajzát dicsérte, "a földi határait, először is a Pireneusokat, amelyek körbefogják Franciaországot abban a hatalmas együttesben, amely a spanyol és a latin világ. Ott van határ az Alpok felé, Olaszország felé, amely a nővérünk, és azon túl Közép-Európa, a Balkán és Kelet-Európa felé."



Marine Le Pen hétfőn ugyanezekkel a gondolatokkal indította a Franciaország nagyságáról szóló fejtegetését, majd a francia nyelvről is ugyanazt mondta el, mint Francois Fillon két héttel ezelőtt.



"Ha megtanulják a nyelvünket, néha nehezen, Argentínában vagy Lengyelországban, ha várólisták vannak a sanghaji, tokiói, mexikói Alliance Francaise-ben vagy a rabati és római francia gimnáziumban, ha Párizs a világ első számú célpontja, ez azért van, mert Franciaország nem egyszerűen egy ipari, mezőgazdasági és katonai nagyhatalom" - idézte hétfőn Le Pen konzervatív ellenfele gondolatait.



A két elnökjelölt ugyanazokat a szavakat használta a "harmadik francia útról" is, hogy "a kultúra, a kétség, a vita, a kompromisszum, a párbeszéd útja, az egyensúly, az egyének és a népek szabadságának útja". Apró különbség, hogy Fillon mindezt a nácizmussal és a sztálinizmussal szembeni francia válaszra alkalmazta, Le Pen pedig "a globalizáció és az iszlamista ideológiával" szembeni alternatívaként említette meg.



Ezeken kívül Marine Le Pen átvette még Fillonnak egyebek mellett Georges Clemenceau-tól és André Malraux-tól vett idézeteit is.



A Nemzeti Front vezető politikusai kedden azt mondták, hogy "vállalják a kikacsintást egy Franciaországról szóló beszéd rövid részletét illetően", hiszen Marine Le Pen azt akarta megmutatni, hogy az összefogás jelöltje, nem pedig egy párté. Hírmagyarázók azonban "leleplezőnek" nevezték kedden, hogy annak a pártnak a jelöltje, amely a nemzeti identitást tartja a programja legfontosabb elemének, konzervatív riválisának gondolatait plagizálja.