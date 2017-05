Terrorizmus

Az FBI egyik fordítója titokban férjhez ment az Iszlám Állam egyik terroristájához

Az FBI egyik fordítója 2014-ben titokban férjhez ment ahhoz a terroristához Szíriában, aki után nyomoznia kellett, és figyelmeztette őt, hogy a nyomában vannak. 2017.05.02 07:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Később visszatért Amerikába, ahol börtönbüntetésre ítélték. A történetet csak most hozták nyilvánosságra, a CNN amerikai hírtelevízió hétfőn este sugárzott oknyomozó riportja számolt be róla.



A 38 éves Daniela Greene az FBI (Szövetségi Nyomozó Iroda) fordítója azt a feladatot kapta, hogy nyomozzon az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egyik embere után. Greene - anélkül, hogy a feletteseinek megmondta volna, hová megy - titokban Szíriába utazott 2014-ben, férjhez ment a terroristához, akit rögtön figyelmeztetett is arra, hogy figyelik.



Daniela Greene egy hónapig élt a férfival Szíriában, majd rájött, hogy hibát követett el, majd újabb egy hónapjába telt, mire kiszabadult az Iszlám Állam által ellenőrzött területről, és visszatért az Egyesült Államokba, ahol beismerő vallomást tett. Letartóztatták, két év börtönbüntetésre ítélték, 2016-ban került szabadlábra.

Forrás: CNN

A fordító-tolmács az egykori Csehszlovákiában született, és 2011 óta az FBI-nál dolgozott. Daniela Greene-nek Denis Cuspert német származású dzsihadistát kellett figyelnie. Cuspert német földön ismert rapperből lett terrorista, és az egyik fő feladata a terrorszervezetben az internetes toborzás volt.



A történet a hírtelevízióban megszólaltatott szakértők szerint zavarba ejtő módon érzékelteti az FBI nemzetbiztonsági hiányosságait, miközben a Szövetségi Nyomozó Iroda egyik feladata éppen az, hogy leleplezze az Iszlám Állam terrorszervezet Egyesült Államokban élő szimpatizánsait. Felmerült az is, hogy a tolmácsnő miért kaphatott ilyen enyhe büntetést?



A részletekre a dokumentumfilmből nem derült fény, mert a bíróság - nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva - titoktartást rendelt el.



A Szövetségi Nyomozó Iroda a dokumentumműsorra reagálva nyilatkozatot adott ki, amelyben hangsúlyozta, hogy "a Greene-ügy felgöngyölítésére több lépésben és több területen került sor, és ennek során csökkent az FBI biztonsági sebezhetősége".



Az igazságügyi minisztérium közölte, hogy Daniela Greene büntetése "arányos volt a hasonló bűncselekmények esetében kiszabott büntetésekkel". A CNN szerint azonban ez nem így van, mert a korábbi esetek azt mutatják, hogy már azért is komoly börtönbüntetést szabtak ki, ha valaki Szíriába utazott és megpróbált kapcsolatba lépni az Iszlám Állammal. Az elmúlt években tucatnyi amerikait ítéltek el ezért, átlagosan 13 és fél évi börtönbüntetésre.