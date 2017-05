Légi baleset

Szörnyű baleset: 20 sérült egy légörvény miatt

hirdetés

Legalább húsz ember, köztük csecsemők is megsérültek egy Oroszországból Thaiföldre tartó járaton, mikor erős légörvény rázta meg a gépet.



Az utasokat kirántotta székükből a turbulencia ereje. Csecsemőket rántott ki anyjuk karjából az erős örvény, ételek, italok repkedtek. Többen orrukat, csontjukat törték.



19 embert kellet kórházba vinni, két embert műteni is kellett.



Vladimir Sosnov orosz konzul azt mondta, az utasok valószínűleg nem kapcsolták be biztonsági öveiket, ezért történhetett súlyos sérülés.

Friss: összesen huszonheten sérültek meg

A sérültek közül 24-en orosz, hárman pedig thai állampolgárok.