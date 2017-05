Az egyik kezében a fegyvert tartotta, a másikban a sört

A KFMB-TV helyi tévécsatorna jelentése szerint a férfi egy társasház úszómedencéje mellett nyitott tüzet az emberekre.



Egy szemtanú szerint a férfi a medence mellett ült, sörözött, és a másik kezében lévő fegyverből tüzelt. A házban lakó szemtanú azt is elmondta, hogy a lövöldöző több rendőrre is tüzet nyitott, ezért végül agyonlőtték.



Három rendőr lőtt rá a fehér férfira, aki ráfogta fegyverét az egyenruhásokra – derül ki a helyi rendőrfőnök beszámolójából, amit a CBS helyi csatornája közvetített.

Witness: "The shooter had a gun in one hand and a beer in the other."@fox5sandiego @SanDiegoPD pic.twitter.com/N73XQ55Ch9