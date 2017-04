Ukrajna - Oroszország

Ukrán válság: ismét katonák estek el a kelet-ukrajnai fronton

Három nap alatt négy katona esett el és kilenc sebesült meg a fronton. A parancsnokság péntek este kiadott közleményében jelentette, hogy a megelőző 24 órában két katona halt meg és öt szenvedett sérüléseket.



A vasárnapi jelentés szerint egy nap alatt összesen 54-szer nyitottak tüzet a szakadárok az ukrán katonák állásaira. A harcok kiterjedtek a frontvonal teljes hosszára. A szakadárok 120, illetve 122 milliméter kaliberű, a minszki megállapodások által tiltott aknavetőket is bevetettek. A frontvonal déli szakaszán, az Azovi-tengerpartnál Krasznohorivka és Novotrojicke térségét lőtték nehéztüzérséggel a "orosz és szakadár fegyveres csapatok".



A frontvonal középső, Donyecki szakaszán továbbra is feszült a helyzet a szakadár megszállás alatt lévő megyeszékhely közelében lévő Avgyijivka településnél, ahol úgyszintén nehéztüzérségi fegyvereket vetettek be a szakadárok.



Északon, Luhanszk térségében is felerősödtek a harci tevékenységek. 100 milliméteresnél nagyobb tüzérségi fegyverekkel nyitottak tüzet "az orosz megszálló csapatok" Novotoskivszke, Krimszke és Novoalekszandrivka térségében - írta a Facebookon közzétett beszámolójában a kijevi parancsnokság sajtószolgálata.



A donyecki szakadárok "parancsnoksága" azzal vádolta az ukrán fegyveres erőket vasárnap, hogy az elmúlt napban 43-szor sértették meg a tűzszünetet. A luhanszki szakadárok arról adtak hírt, hogy fegyvereseikre hatszor nyitott tüzet a hadsereg az elmúlt napban.



Legutóbb április 1-jén léptetett életbe fegyvernyugvást a kelet-ukrajnai konfliktus rendezésére életre hívott, Kjiev, Moszkva és az EBESZ képviselőiből álló minszki összekötőcsoport. A húsvéti ünnepek alatti viszonylagos nyugalom után azonban az elmúlt két hétben ismét heves tűztámadások alá vették a szakadárok az ukrán hadsereg állásait, miközben mindkét oldal egymást vádolja tűzszünetsértéssel.



Közben a TSZN ukrán hírtelevízió arról számolt be, hogy az Oroszország által önkényesen elfoglalt Krím félsziget északi határán gátat épített Ukrajna, amivel teljesen elzárta a vízellátástól. A félszigetnek nincs elegendő édesvízforrása, Ukrajna a szomszédos Herszon megyéből látta el vízzel.



A tudósításban arról számoltak be, hogy a Krím és Herszon megye közötti közigazgatási határnál a herszoni gazdák eddig homokzsákokkal akadályozták, hogy a közeli tározóból a víz kiáradjon a félszigetre, mert féltették földjeiket a kiszáradástól. Mostanra viszont az ukrán vezetés megépíttette ott a betongátat, amellyel teljesen elzárhatja a víz útját a Krímbe, ugyanakkor amint a félsziget ismét ukrán fennhatóság alá kerül, a gáton keresztül ismét képesek lesznek ellátni azt édesvízzel.